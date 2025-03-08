رابط التقديم على مسابقة المعلمين 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعلم

التقديم على مسابقة المعلمين 2025.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن فتح باب التقديم لمسابقة المعلمين 2025.

تهدف مسابقة المعلمين 2025 إلى سد العجز في 112 إدارة تعليمية في 23 محافظة عبر توفير 25217 وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد التقديم في مسابقة المعلمين 2025.

موعد التقديم في مسابقة المعلمين 2025

سيبدأ التقديم في مسابقة المعلمين 2025 يوم 14 مارس 2025 ويستمر حتى 27 مارس 2025، سيكون التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، ويجب على المتقدمين التسجيل خلال هذه الفترة لضمان فرصة التقديم، سيتم توزيع الوظائف وفقاً لاحتياجات الإدارات التعليمية المختلفة في كافة المحافظات.

الإدارات التعليمية المستهدفة في مسابقة المعلمين 2025

تستهدف المسابقة العديد من الإدارات التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية. ومن أبرز هذه الإدارات:

القاهرة : منشأة ناصر، المرج، الزاوية، دار السلام، المقطم.

: منشأة ناصر، المرج، الزاوية، دار السلام، المقطم. الجيزة : أوسيم، البدرشين، العياط، الحوامدية، الصف.

: أوسيم، البدرشين، العياط، الحوامدية، الصف. الإسكندرية : شرق الإسكندرية، العامرية، برج العرب.

: شرق الإسكندرية، العامرية، برج العرب. الأقصر : القرنة، البياضية، الطود.

: القرنة، البياضية، الطود. قنا : دشنا، قوص، قنا.

: دشنا، قوص، قنا. سوهاج : جرجا، المنشأة، طما، المراغة.

: جرجا، المنشأة، طما، المراغة. بالإضافة إلى إدارات أخرى في أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، جنوب سيناء، البحر الأحمر وغيرها.

مسابقة المعلمين 2025

شروط التقديم في مسابقة معلمي اللغة العربية 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للمسابقة، وهي كما يلي:

الحصول على مؤهل تربوي مناسب مثل: تربية أساسي، تربية خاص، تربية عام، أزهر أو دبلوم تربوي في تخصص اللغة العربية. ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا. الحصول على تقدير لا يقل عن "مقبول" في المؤهل الدراسي. اجتياز الاختبارات والتدريبات التي تحددها الوزارة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة المعلمين

يجب على المتقدمين رفع مجموعة من المستندات عبر البوابة الإلكترونية أثناء التقديم، وهي:

صورة شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي (وجهين) سارية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (إن وجدت).

صحيفة الحالة الجنائية.

الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

ملاحظات هامة عند التقديم في مسابقة المعلمين 2025

يجب رفع المستندات بصيغة JPG وألا يتجاوز حجم الملف 1 ميجابايت.

إدخال البيانات بدقة وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

التقديم يكون وفقًا لمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.

يجب الاحتفاظ برقم التسجيل بعد إتمام الطلب.

رابط التقديم على مسابقة المعلمين 2025

يمكن للراغبين في التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 14 مارس إلى 27 مارس 2025 زيارة الموقع الرسمي للبوابة عبر الرابط التالي: هنا.

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