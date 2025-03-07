التعليم يحتفي بمرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر.. منارة العلم والوسطية

في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشأن تعزيز التكامل والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، 6 مارس 2025، احتفالًا مهيبًا بمرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف.

مشاركة واسعة من القيادات والشخصيات البارزة

أقيمت الفعاليات في القاعة الكبرى بكلية التمريض بسموحة، بحضور الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور نجاح راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والعميد محمد كشك، المستشار العسكري بالمحافظة، وفضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية.

كما شارك عدد من النواب، من بينهم النائب إيهاب أبو كليلة، والنائب سامح السايح، والنائب أبو العباس التركي، إلى جانب الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ، وممثل الكنيسة بالإسكندرية، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالإسكندرية، وبعض وكلاء الوزارات المختلفة بالمحافظة.

الجامع الأزهر.. منارة العلم والاعتدال

يقدم موقع الموجز تغطية خاصة للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، حيث أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، أن الأزهر الشريف يعد منارة للعلم والوسطية، ويحتل مكانة عظيمة في قلوب المصريين والعالم العربي والإسلامي.

وأشار إلى دوره الريادي في نشر قيم التسامح والاعتدال، والتصدي للتطرف والتعصب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل منبرًا لنشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز الهوية الإسلامية.

الأزهر.. صرح تعليمي عالمي

يعد الجامع الأزهر من أقدم المساجد في العالم العربي والإسلامي، وهو القلب النابض لجامعة الأزهر التي تستقطب طلاب العلم من مختلف دول العالم.

يتلقى هؤلاء الطلاب علوم الدين والدنيا على يد كبار العلماء، ليصبحوا سفراء ينشرون رسالة الإسلام المعتدل في شتى بقاع الأرض، مؤكدين مكانة الأزهر كمرجع علمي وتعليمي عالمي.

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