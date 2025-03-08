مدارس الإنتاج الحربي.. مستقبل التعليم التكنولوجي التطبيقي في مصر

تُعد مدارس الإنتاج الحربي من أبرز المؤسسات التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل من خلال التعليم التكنولوجي التطبيقي.

وتقدم هذه المدارس للطلاب فرصًا دراسية وتدريبية متطورة تضمن لهم مستقبلًا واعدًا في المجالات الصناعية والتكنولوجية المختلفة.

يتيح موقع الموجز إمكانية التقديم لمدارس الإنتاج الحربي من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على الشروط المطلوبة والتخصصات المتاحة وتفاصيل عملية القبول.

شروط القبول بمدارس الإنتاج الحربي

حددت الجهات المختصة معايير القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرستي الإنتاج الحربي، وهما:

مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان، والمعروفة باسم مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، أو ما يُطلق عليها مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

شروط الالتحاق بمدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية

أوضحت وزارة الإنتاج الحربي المعايير التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للالتحاق بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تشمل:

اجتياز المقابلة الشخصية المحددة من قبل المدرسة.

اجتياز الفحص الطبي المطلوب.

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا بحلول 1 أكتوبر 2025.

القبول يقتصر على الطلاب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط.

النجاح في اختبارات القبول التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 230 درجة في الشهادة الإعدادية (للبنين فقط).

المزايا التي تقدمها مدارس الإنتاج الحربي

توفر مدارس الإنتاج الحربي العديد من المزايا للطلاب، من أبرزها:

تعليم عملي متطور وتدريب متخصص يواكب متطلبات سوق العمل.

الحصول على شهادة دبلوم المدارس التكنولوجية التطبيقية المعتمدة.

دراسة 12 تخصصًا مختلفًا لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

تنظيم ملتقيات توظيف خاصة بالخريجين بالتعاون مع كبرى الشركات والمصانع.

التخصصات المتاحة وفروع المدارس

مدرسة الإنتاج الحربي بمدينة السلام: تقدم تخصصات مثل تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء، والإلكترونيات.

مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان: مخصصة للبنين فقط، وتوفر تخصصات مثل تشغيل الماكينات، الصيانة الميكانيكية، تشكيل المعادن، واللحام.

توفر مدارس الإنتاج الحربي نموذجًا تعليميًا متميزًا، يجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للطلاب الراغبين في مستقبل مهني ناجح في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

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