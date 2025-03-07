وزارة التربية والتعليم تفتح باب المشاركة في المسابقة الرمضانية للطلاب

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة الرمضانية التي تشمل فعاليات ثقافية وفنية ورياضية واتحادات طلابية، حيث يمكن للطلاب من جميع المراحل الدراسية في مصر الانضمام إلى المسابقة عبر الرابط المخصص لذلك.

تفاصيل المسابقة الرمضانية

تتضمن المسابقة الرمضانية العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، ويشمل ذلك مسابقات في الفن، والرياضة، والمعرفة العامة، بالإضافة إلى الأنشطة التي تحفز روح المنافسة والابتكار بين الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.

الجوائز المالية للمسابقة

من أبرز ما يميز هذه المسابقة هو الجوائز المالية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، حيث يحصل كل فائز على مبلغ 1000 جنيه في كل مسابقة، ليصل إجمالي الجوائز اليومية إلى 4000 جنيه، يتم الإعلان عن الفائزين يومياً قبل طرح المسابقة الجديدة، مما يزيد من حوافز الطلاب للمشاركة بشكل مستمر.

طريقة المشاركة في المسابقة الرمضانية

للمشاركة في المسابقة الرمضانية، يتعين على الطلاب اتباع خطوات بسيطة عبر الرابط الإلكتروني المخصص:

التسجيل عبر الرابط المخصص للمسابقة. إدخال البيانات الشخصية بشكل كامل (مع ضرورة كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية). اختيار المسابقة التي يرغب الطالب في الاشتراك بها. الإجابة على السؤال المخصص للمسابقة.

يمكن للطالب الاشتراك في أكثر من مسابقة عن طريق التسجيل مرة أخرى واختيار نوع مسابقة آخر.

دعوة للمشاركة منذ اليوم الأول

حرصت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية على دعوة جميع الطلاب للمشاركة في المسابقة الرمضانية فور بدء التسجيل، حيث أكدت على أهمية أن يكون الطالب حريصًا على التسجيل في اليوم الأول للحصول على فرصة للفوز بالجوائز المالية القيمة، والاستفادة من المشاركة في الأنشطة المتنوعة التي تقدمها المسابقة.

أهمية المسابقة في تطوير مهارات الطلاب

تعتبر المسابقة الرمضانية فرصة مثالية للطلاب لتنمية مهاراتهم في عدة مجالات مثل الثقافة والفن والرياضة، فهي لا تقتصر على مجرد تقديم جوائز مادية، بل تساهم أيضًا في تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وتتيح لهم فرصة التفاعل مع زملائهم في مختلف أنحاء البلاد.

تعد المسابقة الرمضانية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم فرصة لا تُفوت للطلاب في مصر لعرض مواهبهم ومهاراتهم في بيئة تنافسية ممتعة، كما أنها فرصة ممتازة لربط الطلاب بالأنشطة اللامنهجية التي تسهم في بناء شخصياتهم وتطوير قدراتهم.

للتسجيل والمشاركة في المسابقة الرمضانية، يمكنكم الضغط على الرابط التالي:

رابط المشاركة في المسابقة

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