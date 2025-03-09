التنظيم والإدارة يتيح خدمة الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إمكانية الاستعلام عن مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد، أخصائي مكتب بريد، وأخصائي خدمة عملاء في الهيئة القومية للبريد، وذلك للمسجلين من محافظات الفيوم، جنوب سيناء، والبحيرة.

بوابة الوظائف الحكومية استعلام

يمكن للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد الاطلاع على مواعيدهم المحددة من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط:

وحث الجهاز المتقدمين من باقي المحافظات على متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز والصفحة الرسمية على فيسبوك للاطلاع على المواعيد المقررة لاحقًا.

بوابة الوظائف الحكومية استعلام

آخر موعد للتقديم في مسابقة تعيين المعلمين

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد غلق باب التقديم لمسابقة تعيين 25,217 معلم مساعد في مادة اللغة العربية، الذي تحُدد يوم الخميس 27 مارس 2025 كآخر موعد للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين المعلمين

يستعرض “الموجز” المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين المعلمين التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وتشمل:

صورة شخصية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي (وجه أمامي وخلفي) سارية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة المؤهل الأعلى (إن وجدت).

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

إيصال الإيداع البنكي.

وأشار الجهاز إلى أن الإعلان عن المسابقة نُشر عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، على أن يكون التقديم مفتوحًا من 14 مارس حتى 27 مارس 2025, مؤكدًا ضرورة الاطلاع على شروط التقديم والمستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي.

مسابقة وظائف النقل البري 2025

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة جديدة لوظائف النقل البري الداخلي والدولي التابعة لوزارة النقل, والتي تشمل التالي:

أخصائي البنية الأساسية وتأمين المعلومات (ثالث).

أخصائي الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني (ثالث).

أخصائي النظم والتطبيقات والدعم الفني (ثالث).

ويتم التعيين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ليتيح فرصًا جديدة للراغبين في العمل بالقطاع الحكومي.

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بوابة الوظائف الحكومية.. شروط التقديم في وظائف معلم مساعد لغة عربية