منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2025 وطريقة الاستعلام

تستعد وزارة العمل لصرف منحة عيد الفطر المبارك 2025 خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

جاءت منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة كإحدى المبادرات المهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين لا يتمتعون بتأمينات اجتماعية أو مزايا وظيفية مستقرة، ويعرض الموجز منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة عيد الفطر 2025

أعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية، عن زيادة قيمة منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال غير المنتظمين.

منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 للمرة الثانية في عام 2025 لتصل لـ 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

منحة العمالة غير المنتظمة

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة فى قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة فى وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملًا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

رابط منحة عيد الفطر

أتاحت وزارة القوى العاملة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقعها الرسمي، ويمكن للمستفيدين التحقق من استحقاقهم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر الرابط:

النقر على خيار "العمالة غير المنتظمة" من القائمة الرئيسية.

اختيار "الاستعلام عن المنحة" وإدخال الرقم القومي "14 رقمًا"في الخانة المخصصة.

الضغط على "استعلام" لتظهر تفاصيل حالة الطلب سواء كان مقبولًا أم مرفوضًا.

ملاحظة: يُنصح بالاعتماد على الموقع الرسمي فقط لتجنب عمليات الاحتيال التي قد تستغل المواطنين بمواقع مزيفة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات:

-عيد الميلاد المجيد

-شهر رمضان المبارك

عيد الفطر

-عيد الأضحى

-عيد العمال

-المولد النبوي الشريف.

تعتبر منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، المنحة الثالثة التي يتم صرفها في 2025، وسبق صرف المنحة الأولي في يناير 2025 ومنحة شهر رمضان مع بداية مارس الجاري.

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