منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. منحة عيد الفطر المبارك

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك بعدما كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن ارتفاع نسبة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 للمرة الثانية في العام الحالي 2025 كي تصل إلى 1500 جنيه، والتى سوف تُصرف في شهر رمضان المبارك بناءً على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي، وذلك يكون في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

منحة العمالة غير المنتظمة في العام الحالي 2025

وبحسب بيان وزارة العمل تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة عن طريق الشركات، والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها «الوزارة» ومديرياتها، على منح سنوية في مناسبات، وهي: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.

منحة العمالة غير المنتظمة 2025

ونستعرض لكم خلال السطور التالية موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة في العام الحالي 2025، وذلك إضافة لشروط الحصول عليها، وخطوات التقديم.

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في تلك المناسبات:

- المولد النبوي الشريف.

- عيد الميلاد المجيد.

- شهر رمضان المبارك.

- عيدي الفطر والأضحى.

- عيد العمال.

وتعد منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، هي المنحة الثانية التي يتم صرفها في 2025، وسبق صرف المنحة الأولي في شهر يناير 2025.

ماهي شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025؟

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- ويجب أيضاً على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- ويشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- وأيضاً أن يكون إسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يرتفع على 60 عامًا.

- ويلزم أن يكون إسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

ماهي الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة؟

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي من الممكن تسجيلها في مديريات العمل وهي كالتالي:

- الحرفيون

- عمال البناء

- المزارعون

- عمال الصيد

- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

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