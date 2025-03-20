منحة رمضان 2025.. أسعار السلع المدعمة ضمن المنحة.. اعرف التفاصيل

منحة رمضان 2025.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن إطلاق منحة رمضان 2025 التي تهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من البطاقات التموينية، وذلك لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وستستمر منحة رمضان 2025 خلال شهري مارس وأبريل 2025، وتشمل تقديم دعم غذائي إضافي لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الأوضاع العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية وينشر لكم موقع "الموجز" تفاصيل منحة رمضان 2025 واسعار السلع.

تفاصيل منحة رمضان 2025

بموجب القرار رقم 5 لسنة 2025، سيتم صرف دعم إضافي على البطاقات التموينية كالتالي:

البطاقات المخصصة لفرد واحد: دعم إضافي قدره 125 جنيهًا.

البطاقات المخصصة لأكثر من فرد: دعم إضافي قدره 250 جنيهًا.

السلع المتاحة ضمن منحة رمضان 2025

تستهدف وزارة التموين توفير سلع أساسية بأسعار مدعمة لضمان تلبية احتياجات الأسر، ويتم تحديد كميات السلع وفقًا لعدد أفراد الأسرة، حيث تشمل المنحة:

البطاقات التي تضم فردًا واحدًا: يمكن صرف كيلو سكر وزجاجة زيت كحد أقصى. البطاقات متعددة الأفراد: يمكن للأسرة الحصول على 2 كيلو سكر وزجاجتي زيت.

منحة رمضان 2025

أسعار السلع المدعمة ضمن منحة رمضان 2025

أعلنت وزارة التموين عن قائمة تضم 32 سلعة أساسية بأسعار مدعمة، تهدف لتخفيف العبء على المواطنين، ومن أبرز هذه الأسعار:

سكر (1 كجم): 30 جنيهًا.

زيت خليط (0.8 لتر): 52 جنيهًا.

أرز (1 كجم): 27 جنيهًا.

مكرونة (400 جم): 8.5 جنيه.

سعر عدس مجروش (500 جم): 21 جنيهًا.

فول معبأ (500 جم): 9 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًا.

سعر صابون غسيل (125 جم): 3 جنيهات.

سعر لبن جاف (100 جم): 25.5 جنيه.

سعر مربى (350 جم): 16 جنيهًا.

سعر قهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات.

هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير سلع أساسية بأسعار تناسب دخل الأسر الفقيرة، وذلك لضمان توفير.

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