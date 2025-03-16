تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه.. اعرف موعد منحة عيد الفطر

تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه.. ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة في العام الحالي 2025 وخطوات التسجيل، وذلك يكون تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير حول تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه.

تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

وقد قررت الحكومة صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ بعض الفئات، وذلك بهدف تعزيز ظروفهم المعيشية ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك 2025.

رابط الاستعلام عن تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن كيفية تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه من خلال الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل عن طريق الضغط على هذا الرابط.

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ومن الممكن تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة العمل من خلال الضغط على هذا الرابط.

2) ثم اختيار قسم «العمالة غير المنتظمة» من الصفحة الرئيسية.

3) وبعدها اضغط على «الاستعلام عن المنحة».

4) وبعد ذلك قم بإدخال البيانات الشخصية «الإسم والرقم القومي».

5) وأخيراً اضغط على زر عرض تظهر حالة الطلب على الفور.

وإليكم شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وتتمثل شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، فيما يلي:

- يلزم ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.

- ويجب أيضاً أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.

- ويلزم تسجيل إسم المتقدم في مديرية القوى العاملة.

- ويجب أن لا يكون لدى المتقدم أي سجل تجاري.

- وأخيراً يلزم أن تكون المهنة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

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لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2025