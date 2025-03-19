اعرف موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025 .. قبل عيد الفطر

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، التي أعلنت عنها وزارة العمل، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشه، ويعرض الموجز موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025.

صرف منحة عيد الفطر مارس 2025

أكدت وزارة العمل أن صرف منحة عيد الفطر منحة العمالة الغير المنتظمة ستكون خلال الأيام المقبلة، بهدف توفير دعم مالي لهذه الفئات قبل العيد.

زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه

أعلنت الوزارة عن رفع قيمة المنحة من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مما يعكس حرص الدولة على تقديم دعم أكبر للعمالة غير المنتظمة.

الفئات المستحقة للمنحة العمالة غير المنتظمة

تشمل قائمة المستحقين للمنحة الفئات التالية: العمالة اليومية مثل عمال التراحيل والباعة الجائلين ومنادي السيارات.

الحرفيون وأصحاب المهن البسيطة مثل موزعي الصحف وماسحي الأحذية.

خادمو المنازل ومحفظو القرآن الكريم والمرتلون.

العمال الزراعيون المؤقتون وحائزو الأراضي الصغيرة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

شروط الحصول على المنحة

للاستفادة من منحة عيد الفطر، يجب استيفاء الشروط التالية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل البلاد.

أن يعمل في وظيفة غير منتظمة ومسجل في مديرية القوى العاملة.

يجب أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

ألا يكون المستفيد مسجلًا في برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

عدم امتلاك سجل تجاري أو أرض زراعية تتجاوز فدانًا واحدًا

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات مختلفة، من بينها عيد الفطر المبارك في 30 مارس 2025، وذلك بعد صدور قرار من وزير العمل بزيادة قيمتها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه للمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة

- المولد النبوي الشريف.

- عيد الميلاد المجيد.

- شهر رمضان المبارك.

- عيدي الفطر والأضحى.

- عيد العمال.

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رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 والفئات المستحقة