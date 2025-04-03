بعد حادثة السيرك.. نجوم الفن ينتفضون ضد استغلال الحيوانات في العروض

شهد السيرك القومي في منطقة البوريفاج بطنطا حادثًا مروعًا، حيث تعرض أحد العاملين لهجوم كارثي من نمر أبيض خلال أحد العروض، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة انتهت ببتر ذراعه، وسادت حالة من الفزع والذهول بين الحضور، خاصة الأطفال، الذين كانوا يشاهدون العرض في أجواء احتفالات عيد الفطر المبارك.

يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول حادث عامل في سيرك طنطا وآراء رواد الفن والثقافة خلال التقرير التالي:

حادث سيرك طنطا

تحقيقات النيابة واستمرار الجدل حول حادث سيرك طنطا

أعلنت النيابة العامة في مجمع محاكم طنطا إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة، بعد استجوابها حول الحادث، وأكدت المدربة أن جميع إجراءات السلامة كانت متبعة، مشيرة إلى أن الواقعة كانت غير متوقعة.

كما استمعت النيابة إلى شهادات الحضور وراجعت التقارير الطبية الخاصة بالمصاب، وسط مطالبات متزايدة بتشديد إجراءات الأمان داخل العروض لضمان سلامة المدربين والجمهور.

المتضرر من حادث السيرك

محمد عطية يصف السيرك بـ"الشر المطلق"

تفاعل الفنان محمد عطية مع الحادث عبر حسابه على "إنستجرام"، معربًا عن رفضه التام لعروض السيرك التي تستخدم الحيوانات المفترسة، وكتب:

"ما تروحوش السيرك.. ما تاخدوش أطفالكم السيرك.. السيرك ده شر مطلق.. مكان مليان بالأذى والشر البشري غير المبرر للمتعة السادية لبشر آخرين."

كما نشر صورة للمدرب الشهير محمد الحلو أثناء استعراضه مع أحد الأسود، معلقًا عليها: "ده تجلٍّ للشر البشري.. مشهد مهين للحيوان اللي بيتم تخديره وإجباره على الخضوع."

محمد عطية

آراء المشاهير: رفض قاطع لعروض الحيوانات

تفاعل عدد من الفنانين والكتاب مع الواقعة، حيث أعلنت المطربة صابرين النجيلي مقاطعتها للسيرك، قائلة:

"لا الحيوان مرتاح ولا الإنسان في أمان.. فكره ولا ليها أي لازمة قصاد روح إنسان واحد بس."

أما الكاتبة غادة عبد العال فقد استذكرت موقفًا سابقًا عندما رفضت إرسال ابنها في رحلة مدرسية للسيرك، مؤكدة اعتراضها على استخدام الحيوانات في العروض الترفيهية.

صابرين النجيلي

شريف أسعد: "هذا ليس فناً.. بل انحطاط كامل"

عبر السيناريست شريف أسعد عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"التعذيب المقنن" للحيوانات داخل السيرك، قائلًا: "دي مش البيئة الطبيعية للأسود والنمور.. وبرة العالم بيتجه لإلغاء الفقرات دي، لكن عندنا بيحصل إهمال يزيد من معاناة الحيوانات، لحد ما بيجيلها نوبات غضب لا يمكن إيقافها."

وأضاف: "أنا حزين على المدرب المصاب، لكن الأسد اللي قام بالهجوم حالته النفسية دلوقتي أسوأ بكتير.. ده مشروع جيفة متحركة!"

هل تتخذ الدولة قرارات حاسمة؟

مع تصاعد الجدل، تتزايد المطالبات بتدخل الدولة لوقف استخدام الحيوانات المفترسة في العروض الترفيهية، وسط تساؤلات حول مدى التزام السيرك بالإجراءات اللازمة لحماية المدربين والجمهور، فهل يكون هذا الحادث نقطة تحول في التعامل مع عروض الحيوانات في مصر.

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