تامر عبد المنعم يثير الجدل بمنشور غامض.. هل يقصد الفنان أحمد العوضي؟

أثار الفنان تامر عبد المنعم حالة من الجدل والحيرة بين متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد نشره لمنشور غامض فسره البعض بأنه تعليق غير مباشر على ما قام به الفنان أحمد العوضي مؤخرًا، ويرصد الموجز تفاصيل .

منشور غامض من تامر عبد المنعم

كتب تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي:

> "عادل إمام ما نزلش قهاوي ولا شوارع عشان يثبت نجوميته، بالعكس ده كان عشان تشوفه حتى في برنامج كان أمر صعب جدًا.. إللي بيحصل من البعض للأسف شغل عالم شبعة بعد جوع".

هذا المنشور أثار تساؤلات المتابعين حول الشخص المقصود، فيما رجح الكثيرون أن الحديث موجه للفنان أحمد العوضي، خاصة بعد ظهوره الأخير في منطقة إمبابة.

ظهور مفاجئ لأحمد العوضي في إمبابة

وشهدت منطقة إمبابة أمس تواجد الفنان أحمد العوضي، حيث ذهب إلى أحد المقاهي هناك لمتابعة الحلقة الجديدة من مسلسله "فهد البطل" مع الجمهور. أدى هذا التواجد إلى تزاحم شديد وتدافع من المواطنين، ما اضطر الفنان للبقاء داخل المقهى لبعض الوقت حفاظًا على سلامته.

أحمد العوضي يتصدر التريند بسبب إمبابة

بسبب هذا المشهد غير المعتاد، تصدر الفنان أحمد العوضي محركات البحث "جوجل" وكذلك قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور وفيديوهات التجمهر الكبير حوله.

تفاصيل أحداث مسلسل "فهد البطل"

مسلسل "فهد البطل" الذي يخوض به أحمد العوضي السباق الرمضاني لعام 2025، شهدت حلقته الـ 23 العديد من الأحداث المثيرة، حيث تعرضت "كناريا" — التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا نور الدين — للضرب المبرح مما أدى لفقدان جنينها. كما دخلت في صدمة نفسية كبيرة بعد تلقيها خبر وفاة والدها "شوقي"، الذي توفي بعدما صدمته سيارة خلال هروبه من فهد، الذي كان يطارده لاسترداد حق شقيقته "رواية" التي تعرضت للاغتصاب على يد هشام.

الجمهور بين الإشادة والنقد

رغم احتفاء عدد كبير من محبي الفنان أحمد العوضي بتواصله المباشر مع الجمهور، إلا أن البعض اعتبر ما حدث تصرفًا غير مدروس، وضع الفنان والجمهور في خطر بسبب التدافع والزحام.

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