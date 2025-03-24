مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في مصر وجميع مدن المحافظات

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لعام 2025، أعلنت العديد من الجهات المختصة في مصر عن مواعيد صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات والمدن المصرية، ويتوقع أن يكون يوم العيد هو الأحد 30 مارس 2025، ويبدأ المسلمون في مصر بممارسة طقوس العيد، بداية من صلاة الفجر حتى أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبيرة.

ويعرض لكم الموجز موعد صلاة عيد الفطر 2025 بمدن ومحافظات الجمهورية.

مواعيد صلاة عيد الفطر في بعض المدن الكبرى

تبدأ صلاة عيد الفطر في مختلف المدن والمحافظات في مصر في ساعات الصباح الباكر، حيث تختلف المواعيد بشكل طفيف بين المدن وفقًا للموقع الجغرافي. في العاصمة القاهرة، تُقام صلاة عيد الفطر في الساعة 6:13 صباحًا، بينما في محافظة الإسكندرية ستكون في الساعة 6:16 صباحًا، كما تلاحظ بعض المدن في محافظات البحر الأحمر، مثل الغردقة، موعد الصلاة في الساعة 6:03 صباحًا، بينما في مدن أخرى مثل بورسعيد تبدأ الصلاة في الساعة 6:07 صباحًا.

أما في مدن الصعيد، مثل أسيوط والمنيا، فإن موعد الصلاة يتراوح بين 6:13 و 6:14 صباحًا، بالإضافة إلى ذلك، تشمل المدن السياحية مثل شرم الشيخ وطابا مواعيد صلاة عيد الفطر في الساعة 6:00 صباحًا و 5:57 صباحًا على التوالي.

أهمية صلاة عيد الفطر في المجتمع المصري

صلاة عيد الفطر تُعد من أهم الطقوس الدينية التي يتميز بها عيد الفطر في مصر، حيث يُجمع المسلمون في الساحات والمساجد لأداء الصلاة ،وتمثل هذه الصلاة فرصة للتواصل الاجتماعي والروحي، وتعبيرًا عن شكر الله على إتمام شهر رمضان، وتحرص الدولة على توفير المساجد الكبرى والساحات المخصصة لاستقبال المواطنين في هذا اليوم المبارك.

إجراءات احترازية في ظل الظروف الراهنة

في ظل الظروف الحالية، قد تشهد صلاة العيد هذا العام بعض الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى ضمان سلامة الجميع، ومن المتوقع أن تستمر وزارة الأوقاف في تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المساجد والساحات ،كما يُنصح المصلون بارتداء الكمامات وعدم التزاحم حفاظًا على الصحة العامة، لضمان إقامة الشعائر الدينية بأمان لجميع المواطنين.

وتُعد مواعيد صلاة عيد الفطر من الأمور التي تهم المسلمين في مصر، حيث يرغب الجميع في تحديد الوقت الصحيح لأداء الصلاة، ومن المتوقع أن تكون أجواء عيد الفطر لهذا العام مليئة بالفرح والتجمعات العائلية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

اقرأ أيضا : موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. بعد تبكيرها بمناسبة عيد الفطر

رئيس الحكومة يكشف عن موعد إجازة عيد الفطر للموظفين.. من السبت للثلاثاء





