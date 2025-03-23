موعد صلاة عيد الفطر 2025 في المحافظات.. اعرف هتصلي الساعة كام؟
موعد صلاة عيد الفطر 2025.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك ، يتساءل المسلمون في مختلف المحافظات عن موعد أداء صلاة العيد، والتي تُعد من أبرز الشعائر الاحتفالية التي تجمع الأسر والمصلين في المساجد والساحات الكبرى.
وتحدد الجهات الفلكية موعد صلاة العيد وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، مع التأكيد على أهمية متابعة الجهات الرسمية لإعلان التوقيت الدقيق، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مختلف المحافظات المصرية.
موعد صلاة عيد الفطر 2025
تختلف مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المدن والمحافظات المصرية، وفقًا لموعد شروق الشمس في كل منطقة، ويحرص المسلمون على أداء الصلاة في الساحات والمساجد الكبرى في الأوقات المحددة من قبل الجهات الرسمية، حيث تمثل هذه المناسبة الدينية فرصة للتقارب الاجتماعي ونشر الفرحة بين المواطنين.
وفيما يلي مواعيد صلاة عيد الفطر في بعض المحافظات المصرية: تبدأ الصلاة في القاهرة الساعة 6:13 صباحًا، وفي الجيزة 6:12 صباحًا، بينما يحين موعدها في الإسكندرية عند الساعة 6:16 صباحًا، أما في بورسعيد والسويس فتُقام الصلاة في تمام الساعة 6:07 صباحًا، في حين تشهد العريش إقامة الصلاة في 6:01 صباحًا، وفي صعيد مصر، يكون موعد الصلاة في أسيوط عند 6:13 صباحًا، وفي سوهاج 6:11 صباحًا، أما أسوان فتُقام الصلاة في تمام 6:07 صباحًا.
موعد أول أيام عيد الفطر 2025
تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر لعام 1446 هـ سيوافق يوم الأحد 30 مارس 2025، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية التي تحدد موعد انتهاء شهر رمضان وبداية شهر شوال، ومع ذلك، يبقى القرار الرسمي بخصوص تحديد موعد العيد خاضعًا لرؤية هلال شهر شوال، والتي تعلنها الجهات المختصة في كل دولة.
موعد عيد الفطر 2025
وتستعد دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، لاستطلاع هلال شهر شوال لعام 1446 هـ، وذلك مساء يوم السبت الموافق 29 مارس 2025، لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الرؤية الرسمية عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك بعد أذان المغرب بحوالي نصف ساعة.
وأكدت دار الإفتاء أنها الجهة الوحيدة المختصة بإعلان نتيجة رؤية الهلال في مصر، محذرة من الالتفات إلى أي أخبار متداولة قبل الإعلان الرسمي، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات الصحيحة.
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