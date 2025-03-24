يبحث عدد كبير من المصريين وخاصة المسلمين عن موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة وكيفية صلاة العيد، وذلك مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك.

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر من محافظة لأخري، ومن دولة لأخري، وذلك وفقا للتوقيت، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي توقعات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ موعد صلاة عيد الفطرفي القاهرة وكذلك كيفية صلاة العيد وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، أما الجيزة ستكون الساعة 5:58 وفي الإسكندرية الساعة 6:02، طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

صلاة عيد الفطر

وأوضح المعهد، أن مدينة حلايب أول المواقع المصرية تأدية لـ صلاة عيد الفطر حيث يحين موعدها في الساعة 5:42 صباحًا، فيما تكون مدينة السلوم آخر المدن تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الساعة 6:21 صباحًا.

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن صلاة عيد الفطر المبارك سيحل موعدها في بورسعيد والسويس والإسماعيلية في الساعة 5:53 صباحًا، وفي العريش وشرم الشيخ في الساعة 5:47 صباحًا، وفي الطور والغردقة في الساعة 5:50 صباحًا.

وتابع أن سكان مدينة سانت كاترين سيؤدون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:48 صباحًا، وفي طابا الساعة 5:44 صباحًا، وفي مدن دمنهور والفيوم وأسيوط في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وفي طنطا وبنها وكفر الشيخ في الساعة 5:58 صباحًا.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن صلاة عيد الفطر في المنصورة ستكون في الساعة 5:57 صباحًا، وفي الزقازيق وأسوان في الساعة 5:56 صباحًا، ومدن شبين الكوم وبني سويف وسوهاج في الساعة 5:59 صباحًا.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد صلاة عيد الفطر في المنيا وأبوسمبل في الساعة 6:02 صباحًا، وقنا ودمياط في الساعة 5:55، أما في مرسى مطروح في الساعة 6:13 صباحًا، والخارجة في 6:05 صباحًا، ونوبيع في 5:45 صباحًا، أما في مدينة شلاتين في الساعة 5:46 صباحًا.

كيفية صلاة عيد الفطر المبارك

وفيما يتعلق بكيفية صلاة عيد الفطر أوضحت دار الإفتاء، أنها ركعتان، يبدأ المصلي في الركعة الأولى منهما بـ7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن صلاة عيد الفطر تكون نفس الصلاة العادية سواء مع الإمام في المسجد أو منفردًا في البيت، حيث يصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

صلاة عيد الفطر

التكبير في صلاة عيد الفطر

ويسن للشخص أن يبدأ التكبير قبل صلاة عيد الفطر التي تبدأ بعد شروق الشمس وارتفاعها مقدار رمح، حيث يسن للشخص أن يقول "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

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