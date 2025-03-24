إجازة عيد الفطر المبارك 2025 .. 6 أيام لجميع العاملين بالدولة

يبحث المواطنين عن إجازة عيد الفطر 2025، بعد إعلانها رسميا وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك ، والذي يعد من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، حيث يأتي بعد شهر رمضان المبارك ويتميز بأجواء الفرح، والتجمعات العائلية، وأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد ، ويعرض الموجز عن إجازة عيد الفطر 2025 بعد إعلانها رسميا.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

إجازة عيد الفطر ٢٠٢٥ للقطاع الخاص والحكومي

نص قرار مجلس الوزراء، الخاص بإجازة عيد الفطر المبارك، على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية، عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، مما يعني أن إجازة العيد قد تصل إلى 6 أيام متتالية مع إضافة يومي الجمعة والسبت.

يولد هلال شهر شوال لعام 1446 هـ بعد حدوث الاقتران يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، ما يعني أن عيد الفطر سيوافق يوم الأحد 30 مارس 2025، وهو أول أيام العيد المبارك لهذا العام.

إجازة عيد الفطر المبارك 2025

أيام إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

تتضمن الإجازة الرسمية المعلنة من رئاسة مجلس الوزراء الأيام التالية:

السبت 29 مارس 2025

الأحد 30 مارس 2025

الاثنين 31 مارس 2025

الثلاثاء 1 أبريل 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة

من المقرر إقامة صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:13 صباحا، مع اختلاف بسيط في التوقيت بين المحافظات وفقا لمواقيت شروق الشمس.

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

ويعد عيد الفطر المبارك فرصة ذهبية للاحتفال والتواصل العائلي والاستمتاع بالإجازات الرسمية، وقد وفرت الحكومة إجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة الرؤية الشرعية لتحديد الأيام الفعلية للاحتفال.

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