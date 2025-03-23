إجازة عيد الفطر 2025 للبنوك.. كل ما تحتاج معرفته عن العطلة الرسمية

إجازة عيد الفطر ٢٠٢٥.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2025، تترقب المؤسسات الحكومية والخاصة الإعلان الرسمي عن مواعيد الإجازات، خاصةً بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العطلة الرسمية للعاملين في مختلف القطاعات.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز تفاصيل الإجازة الرسمية، بالإضافة إلى مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان واستعداداتها لفترة العيد.

إجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر ٢٠٢٥.. مواعيد العطلة الرسمية



أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بمنح العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر خلال الفترة من:

السبت 29 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

في حال ثبوت أن أول أيام عيد الفطر هو الإثنين 31 مارس 2025 وفقًا للرؤية الشرعية، فسيتم تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة الفرصة للمواطنين لقضاء العيد مع أسرهم والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، خاصة مع اعتدال درجات الحرارة خلال هذه الفترة، ما يجعلها مثالية للسفر أو التنزه.

موعد إجازة عيد الفطر ٢٠٢٥ بالبنوك



يُنتظر أن يصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا قبل حلول العيد بأيام، يحدد من خلاله مواعيد الإجازة للبنوك الحكومية والخاصة، والتي تشمل جميع الفروع والمؤسسات المصرفية.

ومع ذلك، يُتوقع أن تستمر بعض الفروع في المطارات والفنادق بالعمل لتلبية الاحتياجات الضرورية للعملاء خلال فترة العطلة.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2025



أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد العمل الرسمية للبنوك خلال شهر رمضان، والتي ستكون كالتالي:

للموظفين: من 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

للعملاء: من 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

وتسري هذه المواعيد طوال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، مع إمكانية تعديلها في بعض الفروع وفقًا لاحتياجات العملاء.

تجنب الازدحام: يُنصح بزيارة الفروع خلال الساعات المبكرة من اليوم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي توفرها البنوك على مدار الساعة، مثل التحويلات المالية، دفع الفواتير، وإجراء المعاملات المختلفة عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

إجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

كيف تستعد لفترة العيد؟



إجازة عيد الفطر ٢٠٢٥، للعاملين في الحكومة والقطاع العام تبدأ من 29 مارس إلى 1 أبريل 2025، مع إمكانية تمديدها حتى 2 أبريل إذا وافق الإثنين 31 مارس أول أيام العيد.

البنوك ستعلن عن مواعيد الإجازة رسميًا عبر البنك المركزي، مع استمرار عمل بعض الفروع في المطارات والفنادق.

مواعيد العمل خلال شهر رمضان ستكون أقصر، ما يتطلب إنهاء المعاملات المصرفية في وقت مبكر أو الاستفادة من الخدمات الرقمية.

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