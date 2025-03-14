مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي بمصر وفقًا للتوقيت الصيفي 2025

مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي.. مع دخول فصل الصيف في مصر وتطبيق التوقيت الصيفي، أعلنت الحكومة عن مواعيد جديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمقاهي، بما يتناسب مع التغيرات الموسمية واحتياجات المواطنين.

ويعرض لكم الموجز مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي بالتوقيت الصيفي.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي

ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في 25 أبريل 2025، وهو ما يعني تعديل مواعيد العمل لتتناسب مع ساعات النهار الأطول في الصيف، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت الكافي للأنشطة التجارية، وكذلك تلبية احتياجات السياح الذين يزورون مصر في هذه الفترة.

مواعيد فتح المحلات التجارية:

مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي.. تبدأ المحلات التجارية والمولات من فتح أبوابها في الساعة 7 صباحًا طوال أيام الأسبوع، وتغلق في الساعة 11 مساءً، أما في أيام الخميس والجمعة وكذلك أيام الإجازات الرسمية، يتم تمديد ساعات العمل لتغلق المحلات في الساعة 12 منتصف الليل، وهذا التعديل يتيح للمواطنين مزيدًا من الوقت للتسوق والقيام بالأنشطة التجارية في أوقات متأخرة من اليوم.

مواعيد فتح المقاهي والمطاعم:

مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي.. أما بالنسبة للمقاهي والمطاعم، فالتوقيت الجديد يتضمن فتحها يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا من اليوم التالي، وبالنسبة للخدمات التي تعمل على مدار 24 ساعة مثل خدمة التيك أواي أو توصيل الطلبات للمنازل، فستظل متاحة بشكل مستمر طوال اليوم دون أي تغيير.

تأثير التوقيت الصيفي على المناطق السياحية:

من المهم ملاحظة أن المحال التجارية والمقاهي في المناطق الساحلية والمدن السياحية ستظل تعمل لساعات أطول، حيث يُسمح للمحافظين بتعديل المواعيد بما يتناسب مع النشاط السياحي في تلك المناطق، وعلى سبيل المثال، قد تُفتح المحلات حتى ساعات متأخرة من الليل لاستقبال السياح.

التحديات والفرص المرتبطة بالتوقيت الصيفي:

مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي.. رغم أن التوقيت الصيفي يساهم في زيادة الحركة التجارية، إلا أن بعض المحلات قد تواجه تحديات تتعلق بالارتفاع في استهلاك الطاقة نتيجة لساعات العمل الطويلة، ولذا، يُنصح أصحاب المحلات باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل استهلاك الكهرباء أثناء ساعات العمل الممتدة، ومن جهة أخرى، يُتوقع أن يعزز هذا التعديل من النشاط التجاري في المناطق الحضرية والسياحية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

وتعد هذه التعديلات خطوة هامة لتيسير الحياة اليومية في الصيف، حيث تتيح للمواطنين والسياح التمتع بوقت أطول في الأنشطة المختلفة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المواعيد الصيفية حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، ليتم العودة بعدها للمواعيد الشتوية المعتادة.

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