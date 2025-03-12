موعد عودة وتطبيق التوقيت الصيفي وانتهاء التوقيت الشتوي 2025

موعد عودة التوقيت الصيفي.. نقف اليوم الثلاثاء على أعتاب انتهاء فصل الشتاء 2025، فما هي إلا بضع أيام فقط لإستقبال فصل الربيع، وهذا ما جعل البحث متزايداً حول موعد انتهاء فصل الشتاء 2025 في جمهورية مصر العربية وبداية فصل الربيع وعودة التوقيت الصيفي مرة أخرى، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

موعد عودة وتطبيق التوقيت الصيفي

موعد انتهاء فصل الشتاء الحالي 2025

من المتوقع أن ينتهي فصل الشتاء في مصر رسميًا يوم 20 مارس 2025، وذلك بناءً على التقويم الفلكي، حيث يبدأ بعده فصل الربيع الذي يستمر حتى يوم 20 يونيو من ذات العام.

والفصل الجديد سوف يحمل معه الأجواء الدافئة التي تميز فصل الربيع في مصر، وهذا مع درجات حرارة متوسطة مقارنة بالبرودة التي تشهدها البلاد خلال أشهر الشتاء.

وقد حدث الإنقلاب الشتوي يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، حيث يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، وأيضاً لأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة فقط بمقدار 23.5 درجة، ولذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن وهذا في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان كوكب الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي فقط السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وعقب يوم الإنقلاب الشتوي مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجياً نحو الشمال وهي مقتربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنخفض في النصف الجنوبي، وهكذا كي تتعامد أشعتها تماماً على خط الاستواء حول يوم 20 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.

وفي هذا اليوم يتساوى طولا فترات الليل والنهار «12 ساعة لكل منهما» لكافة الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث هذا الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي يحدث في النصف الجنوبي، وفي يوم الاعتدال الربيعي، تشرق الشمس في هذا اليوم ويكون من نقطة الشرق تماماً وتغرب في نقطة الغرب تماماً حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فبعدها تتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية «الشمالى والجنوبى» والذي ينتج عنه تساوي ملحوظ في عدد ساعات الليل والنهار، حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريباً.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025

وبناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023، سوف يتم العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا في 24 إبريل 2025، حيث يتم حينها تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، ويستمر التوقيت الصيفي لحين نهاية شهر أكتوبر في العام الحالي 2025، ويلزم على المواطنين ضبط ساعاتهم في ذلك الوقت، مما يعني ذلك تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة للإستفادة من ساعات النهار الطويلة.

ماهو سبب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

يعتبر تطبيق التوقيت الصيفي هو جزءًا من جهود الحكومة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، عن طريق تقديم الساعة 60 دقيقة وذلك في بداية التوقيت الصيفي، حيث تهدف الدولة إلى توفير الكهرباء وتقليل نسبة استهلاك المواد البترولية مثل السولار والغاز، وهذه الخطوة تعد جزءًا من خطة الحكومة من أجل مواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وأيضاً تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2025

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