موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. بعد تبكيرها بمناسبة عيد الفطر

كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر إبريل 2025، اعتبارًا من غداً الثلاثاء 25 مارس 2025، وذلك عقب قرار رسمي بتبكير موعد الصرف تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، من أجل تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين وضمان توفر السيولة المالية لهم قبل العيد.

موعد صرف معاشات إبريل 2025

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر ابريل سوف يتم على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من يوم 25 إلى 27 مارس 2025، من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية.

معاشات إبريل



كما يمكن للمستفيدين سحب مستحقاتهم بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجنيع البنوك، بجانب إمكانية الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، وذلك خلال أي وقت من أيام العمل أو الإجازات، من أجل تطوير منظومة المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

ولأصحاب المعاشات يمكنهم الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادة الجديدة بسهولة من خلال الرقم القومي، ثم الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات المطلوبة للحصول على المعلومات الخاصة بالمعاشات المستحقة.

أماكن صرف معاشات إبريل 2025

ومن أجل تسهيل عملية الصرف للمستفيدين، توجد الكثير من المنافذ لـ صرف معاشات شهر ابريل ، وتشمل تلك المنافذ منافذ شركة فوري، المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالبنوك وشركات الاتصالات، وأيضاً ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة، وفروع البنوك العاملة في مصر، وكذلك منافذ البريد المصري.

معاشات إبريل

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025

وكان وزير المالية قد أوضح مؤخراً أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد إنهاء إجراءات زيادة المعاشات الجديدة، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو 2025، بنسبة تصل إلى 15% وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبًا من أجل ضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للمستفيدين.

شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

قسمت شرائح التأمينات الاجتماعية وفقًا لقيمة المعاشات المستحقة على النحو التالي: الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا، الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا، الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا، الشريحة الرابعة: 2300 جنيهاً، الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا، الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا، الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا، الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا، الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا، الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا، الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا، الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا، الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات، الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا.

يأتي هذا التطوير في إطار جهود الدولة المستمرة لأجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان حياة كريمة لهم عن طريق تحديث آليات الصرف وزيادة الدعم المالي بشكل مستمر.

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