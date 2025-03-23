موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 بعد تبكيرها بمناسبة عيد الفطر

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. قد قررت هيئة التأمينات الاجتماعية تبكير صرف معاشات شهر أبريل المقبل 2025 وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعلى ذلك تصدر موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 محرك البحث «جوجل» وهذا باعتبارها من اهتمامات المستفيدين حاليًا، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل القادم 2025

وبناءً على ما أقرت به هيئة التأمينات الاجتماعية يشرع صرف معاشات شهر أبريل المقبل 2025 يوم 25 و26 و27 من الشهر الجاري، وذلك يعد استثناءً بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى أن يتم الصرف من الأماكن المحددة.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل المقبل 2025

من الممكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عن طريق عدة منافذ، منها التالي:

- ماكينات الصرف الآلي (ATM) الخاصة بجميع البنوك.

- فروع البنوك المختلفة.

- مكاتب البريد المصري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- منافذ شركة فوري.

كيفية الاستعلام عن المعاشات 2025؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. وللاستعلام عن قيمة المعاش أو أي تحديثات أخرى، من الممكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدخال الرقم القومي بهدف الحصول على التفاصيل المطلوبة.

متى موعد زيادة المعاشات الجديدة؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025.. وتابع وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الإنتهاء من الزيادة المقبلة في شهر يوليو القادم، التي سوف تصل إلى 15%، كما سوف يشرح الصندوق كل التفاصيل قريبًا.

شرائح التأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

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