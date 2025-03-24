موعد صرف معاشات شهر إبريل والتفاصيل الكاملة حول الزيادة الجديدة

معاشات شهر إبريل.. في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عنهم، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين في هذه الفترة الهامة.

كما كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات المقررة في يوليو 2025.

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2025



أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر إبريل 2025 سيبدأ بشكل مبكر عن المعتاد، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم وفقًا للجدول التالي:

أيام الصرف: 25 و26 و27 مارس 2025.

معاشات شهر إبريل



أماكن الصرف، حيث يمكن الحصول على المعاشات من خلال البنوك وفروعها، مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، لضمان سهولة وسرعة الوصول إلى المستحقات دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة.

كما يمكن السحب في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، أو استخدام المحافظ الإلكترونية لتسهيل عملية الصرف، حتى خلال أيام العطلات الرسمية.

طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي



أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية تمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام عن مستحقاتهم بسهولة باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة هنـــــــــا.



الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على استعلام للحصول على التفاصيل الخاصة بالمعاش.

أماكن صرف معاشات شهر إبريل 2025



تتوفر عدة خيارات لصرف المعاشات لتسهيل حصول المستفيدين عليها، ومن أبرز هذه الأماكن:

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك وشركات الاتصالات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025



أكد وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات يعمل حاليًا على الانتهاء من الزيادة الجديدة للمعاشات، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو 2025، حيث ستصل الزيادة إلى 15%، في إطار جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

تفاصيل الزيادة سيتم الإعلان عنها رسميًا قريبًا من خلال صندوق التأمينات الاجتماعية.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر



يتم تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية وفقًا لشرائح الدخل، والتي جاءت على النحو التالي:

الشريحة قيمة الاشتراك الشهري (بالجنيه المصري)

الشريحة الأولى 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة 2300 جنيه

الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا

معاشات شهر إبريل



أهمية تحديث وتطوير منظومة المعاشات



تسعى الدولة باستمرار إلى تحديث وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان تقديم خدمات أفضل لأصحاب المعاشات، وذلك من خلال:

تبسيط إجراءات الصرف عبر توسيع قنوات الحصول على المعاشات، مثل المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي.

زيادة معدلات المعاشات سنويًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين.

توفير خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين الاستعلام عن مستحقاتهم دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.

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