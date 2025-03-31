وفاة الفنانة إيناس النجار تثير الجدل.. تصريحات مثيرة ومواقف متباينة

أعلنت مصادر مقربة عن وفاة الفنانة التونسية إيناس النجار عصر اليوم، وسط حالة من الحزن بين زملائها في الوسط الفني، جاءت وفاتها بعد معاناة مع المرض، إلا أن تصريحات بعض المقربين منها أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرصد الموجز التفاصيل.

تصريحات مثيرة حول سبب الوفاة

نشرت نشوى عمران، صديقة الفنانة الراحلة، منشورًا عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، أثار جدلًا واسعًا، حيث قالت: "توفيت من الحب! في ناس فعلًا بتموت من الحب! إنسانة طيبة ظلت تحب شخصية سامة لمدة 7 سنوات، حتى تدهورت صحتها وماتت اليوم".

وأكملت منشورها محذرة من العلاقات السامة بقولها: "اوعي تفضلي في علاقة توكسيك ليحصلك زيها، خليكي مع اللي شاريكي وحبي نفسك. بجد زعلانة عليكي قوي ومنك لله ياللي في بالي، ضميرك فين وهتنام ازاي؟".

هجوم منة جلال على نشوى عمران

لم تمر هذه التصريحات مرور الكرام، حيث ردت الفنانة منة جلال بقوة على منشور نشوى عمران، قائلة: "انتي إنسانة مش محترمة عشان تكتبي وتقولى كدة!"، في إشارة إلى رفضها لطريقة إعلان الخبر وتحميل شخص معين مسؤولية وفاة إيناس النجار.

إيناس النجار.. مسيرة فنية حافلة

ولدت الفنانة التونسية إيناس النجار في مدينة صفاقس، وبدأت مشوارها الفني من خلال ظهورها في فيديو كليب للمطرب بهاء سلطان، وهو ما لفت انتباه المخرج محمد النجار، الذي اختارها للمشاركة في فيلم "ميدو مشاكل" مع الفنان أحمد حلمي.

بعد نجاحها في هذا الفيلم، شاركت في عدة أعمال سينمائية منها: "بحبك وأنا كمان"، "علي سبايسي"، "كركر"، و"أحاسيس". كما قدمت أعمالًا درامية بارزة مثل "يتربى في عزو" و"علي مبارك"*.

حزن في الوسط الفني بعد رحيلها

عقب إعلان الوفاة، سادت حالة من الحزن داخل الوسط الفني، حيث عبر العديد من الفنانين عن أسفهم لرحيلها المفاجئ. كما شهدت المستشفى التي كانت تتلقى فيها العلاج انهيار والدتها وشقيقتها، وسط أجواء من الحزن والأسى.

مصادر مقربة تكشف السبب الحقيقي للوفاة

فيما انتشرت تكهنات عديدة حول سبب الوفاة، أكدت مصادر مقربة أن الفنانة إيناس النجار كانت تعاني من مضاعفات مرض السرطان، وهو السبب الرئيسي لوفاتها، نافية أن يكون السبب متعلقًا بأي أمور عاطفية.

رحيل إيناس النجار شكل صدمة كبيرة لجمهورها ومحبيها، وسط تباين الآراء حول أسباب وفاتها. وبينما أكد البعض معاناتها من علاقة سامة، جاءت التأكيدات الرسمية لتشير إلى المرض كسبب رئيسي. في جميع الأحوال، يظل رحيلها خسارة كبيرة للوسط الفني ولعشاق أعمالها التي ستبقى في ذاكرة الجمهور.

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