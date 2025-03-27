تطورات الحالة الصحية للفنانة إيناس النجار بعد دخولها العناية المركزة

تعرضت الفنانة التونسية إيناس النجار لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تدهور حالتها سريعًا، مما استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل. وأعلنت شقيقتها، سوار النجار، عن دخول إيناس في غيبوبة، حيث تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها خلال هذه الأيام المباركة. ويرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

تفاصيل الحالة الصحية لإيناس النجار

نشرت سوار النجار صورة لشقيقتها من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة:

"أختي إيناس حالتها حرجة، أرجو منكم الدعاء لها، يا رب اشفيها وفوقها من الغيبوبة، بحق الأيام المفترجة، يا رب العالمين."

كما أكدت الفنانة منة جلال، إحدى صديقات إيناس المقربات، أن الأخيرة في حالة حرجة وتحتاج إلى الدعاء، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي:

"يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار، لأنها في العناية المركزة وفي أشد الحاجة للدعاء."

إيناس النجار

مشاركة إيناس النجار في الموسم الرمضاني

جدير بالذكر أن الفنانة إيناس النجار كانت تشارك مؤخرًا في مسلسل "الحلانجي" إلى جانب النجم محمد رجب، وهو العمل الدرامي المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025. وتدور أحداث المسلسل حول نجار محترف يعمل في النصب لحساب مجموعة من الخارجين عن القانون، لكنه يجد نفسه ضحية لمؤامرة تؤدي إلى دخوله السجن، قبل أن يبدأ رحلة انتقام من الذين تسببوا في سقوطه.

دعوات بالشفاء العاجل

حالة من القلق تسيطر على جمهور ومحبي إيناس النجار، الذين تفاعلوا بكثافة مع خبر تدهور صحتها، متمنين لها الشفاء العاجل. وتتوالى الدعوات من الوسط الفني والجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يمنّ عليها بالصحة والعافية وأن تعود إلى جمهورها قريبًا.

اقرأ أيضًا :