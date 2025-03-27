تعرف على مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. شروط التسجيل

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف منحة جديدة بمناسبة عيد الفطر 2025 للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1500 جنيه، وذلك بعد زيادتها للمرة الثانية خلال العام.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

حددت وزارة القوى العاملة موعد صرف المنحة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان 2025، لضمان حصول المستفيدين على الدعم المالي قبل حلول العيد, وتم توفير عدة وسائل لصرف المنحة لضمان سهولة وصولها إلى مستحقيها، ويمكن صرفها عبر:

مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

فروع البنوك الحكومية التي تقدم خدمات التحويل والصرف.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، لتسهيل عملية السحب الفوري.

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة خلال 2025

شهد عام 2025 عدة منح مقدمة من الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة، إذ تم صرف:

منحة عيد الميلاد المجيد في يناير.

منحة شهر رمضان في مارس.

منحة عيد الفطر في أبريل.

كما تشمل الخطة الحكومية منحًا أخرى على مدار العام، أبرزها:

منحة عيد الأضحى.

منحة عيد العمال.

منحة المولد النبوي الشريف.

الفئات المستحقة لمنحة عيد الفطر

استهدفت الحكومة دعم العمالة غير المنتظمة التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، حيث شملت الفئات المستفيدة من المنحة:

مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

الحرفيون مثل النجارين، السباكين، الكهربائيين، والحدادين.

عمال البناء والتشييد الذين يعملون بنظام اليومية.

المزارعون والصيادون غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية.

العاملون في النقل غير الرسمي، مثل السائقين غير المسجلين تأمينيًا.

العمال المؤقتون في المصانع والمزارع الذين لا يملكون عقود عمل دائمة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وضعت وزارة القوى العاملة عددًا من الشروط التي يجب توافرها للحصول على المنحة، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

أن تكون المهنة مسجلة في بطاقة الرقم القومي ضمن فئات العمالة غير المنتظمة.

أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات القوى العاملة بمحافظته.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

مكنت وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة من التسجيل للحصول على المنحة بسهولة عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة “اضغط هنا”.

اختيار "تسجيل العمالة غير المنتظمة" من قائمة الخدمات.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل:

رقم بطاقة الرقم القومي.

المهنة المسجلة في البطاقة.

بيانات الاتصال والعنوان الحالي.

الضغط على "إرسال الطلب"، وانتظار رسالة تأكيد بقبول الطلب أو رفضه.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

بعد إتمام التسجيل، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، من خلال:

الدخول إلى بوابة الاستعلام على الموقع “اضغط هنا”.

اختيار "الاستعلام عن المنحة".

إدخال رقم بطاقة الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على "استعلام"، وستظهر حالة الطلب مباشرة (مقبول، مرفوض، أو قيد المراجعة).

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