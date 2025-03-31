إليكم خريطة أفلام ومسرحيات قنوات التليفزيون لعيد الفطر المبارك 2025

تستعد الهيئة الوطنية للإعلام للاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال خريطة برامجية استثنائية عبر قنواتها المختلفة، حيث تقدم مزيجًا من الأفلام، والمسرحيات الكوميدية، والبرامج الخاصة التي تلبي أذواق المشاهدين على مدار أيام العيد. ويرصد الموجز التفاصيل.

القناة الفضائية المصرية: سينما ومسرحيات لأجواء العيد

أول أيام العيد: الساعة 9:45 صباحًا يعرض الفيلم العربي المليونير، وفي 2:30 ظهرًا تعرض المسرحية الشهيرة ريا وسكينة، بينما يكون الموعد في العاشرة مساءً مع الفيلم الكوميدي تجيبها كده تجيلها كده هي كده.

ثاني أيام العيد: يبدأ الصباح مع الفيلم الكلاسيكي سر طاقية الإخفاء، يليه في الظهيرة مسرحية أصل وصورة، وفي السهرة يُعرض الفيلم العربي آه وآه من شربات.

ثالث أيام العيد: يفتتح اليوم بالفيلم العربي ليلى بنت الريف، وفي الثانية والنصف ظهرًا تُعرض مسرحية حزمني يا، بينما تختتم الليلة مع الفيلم الكوميدي طأطأ وريكا وكاظم بيه.



القنوات الإقليمية تحتفل بطريقتها الخاصة

قناة القنال:

تبدأ صباحًا بعرض كارتون يومي للأطفال، إلى جانب بث حفلات التلفزيون والمسرحيات الكوميدية:

يوم عاصف جدًا في أول أيام العيد

شارع محمد علي في ثاني أيام العيد

أخويا هايص وأنا لايص في ثالث أيام العيد

الهمجي في رابع أيام العيد

أما في السهرات، فتعرض أفلامًا مثل الحب الأول، ليلة عسل، أجلها كدة تجعلها كدة، وتايه في أمريكا.



قناة الإسكندرية:

تقدم فقرات مفتوحة طوال اليوم، وتعرض مجموعة من المسرحيات مثل راقصة قطاع عام، سك على بناتك، والعيال كبرت، إضافةً إلى أفلام السهرة مثل اضحك الصورة تطلع حلوة، عفريتة إسماعيل يس، والبنات عايزة إيه.

قناة الدلتا:

تبث مجموعة من الفترات المفتوحة والسيرك، وتعرض مسرحيات كوميدية مثل البغبغان، عالم كورة كورة، شقاوة، وصفقة بمليون دولار، بجانب أفلام مثل المحفظة معايا، شلة المحتالين، العفاريت، وكيد العوالم.

قناة طيبة:

تقدم أعمالًا مسرحية متميزة مثل المتزوجون، شاهد ما شفش حاجة، سيدتي الجميلة، وإلا خمسة، بالإضافة إلى أفلام درامية مثل عنتر شايل سيفه، اتفرج يا سلام، كان يوم حبك، والعايقة والدريسة.

قناة الصعيد:

تذيع في الظهيرة أفلامًا مثل البنات عاوزة إيه، الراقصة والطبال، أقوى الرجال، وبهواتف آخر زمن، بينما تعرض في المساء مسرحيات سنة مع الشغل اللذيذ، الدلوعة، إنها حقًا عائلة محترمة، والكومندا.

قنوات النيل المتخصصة تحتفل بأجواء العيد

ماسبيرو زمان:

أول أيام العيد: الراقصة والطبال في الصباح والعيال كبرت في السهرة

ثاني أيام العيد: الليلة الموعودة صباحًا ومدرسة المشاغبين مساءً

ثالث أيام العيد: تجيبها كده تجيلها كده هي كده صباحًا والهمجي في السهرة



نايل كوميدي:

أول أيام العيد: فيلم هندي صباحًا وحزمني يا في السهرة

ثاني أيام العيد: واحدة بواحدة صباحًا وشارع محمد علي مساءً

ثالث أيام العيد: البنات عايزة إيه صباحًا وريا وسكينة في السهرة



القناة الثقافية:

تعرض مسرحيتين يوميًا، مثل سيدتي الجميلة، ريا وسكينة، سكة السلامة، لوكاندة الفردوس، إلا خمسة، والعيال كبرت.

نايل لايف:

أول أيام العيد: إنها حقًا عائلة محترمة في المساء

ثاني أيام العيد: البنات عايزة إيه في الخامسة والنصف مساءً وريا وسكينة في السهرة

ثالث أيام العيد: العتبة الخضراء مساءً وهالو شلبي في السهرة



بهذه التشكيلة المتنوعة من البرامج والمحتوى الفني المميز، تواصل الهيئة الوطنية للإعلام تقديم أفضل العروض الترفيهية لجمهورها، لتكون أجواء عيد الفطر مليئة بالبهجة والفرح.

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