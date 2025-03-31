أسعار الفسيخ والرنجة في أول أيام عيد الفطر 2025.. أهم النصائح للشراء

أسعار الفسيخ والرنجة.. شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا في الطلب على الفسيخ والرنجة تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر 2025، والذي يعد من التقاليد الغذائية الراسخة التي يحرص المصريون على تناولها خلال الاحتفالات.

ارتفاع مبيعات الأسماك المملحة في فترة العيد

أكد محمد حليم، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن مبيعات الرنجة والفسيخ ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة, موضحًا أن الطلب على الأسماك الطازجة والمملحة يتزايد في عيد الفطر، ليعود للارتفاع مجددًا مع اقتراب احتفالات شم النسيم، إذ يفضل العديد من المستهلكين شراء هذه المنتجات خلال المواسم الاحتفالية.

أسعار الفسيخ والرنجة اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” فيما يلي أسعار الفسيخ والرنجة اليوم الاثنين 31 مارس 2025, وجاءت كالتالي:

أسعار الفسيخ والرنجة اليوم

أسعار الرنجة في الأسواق والسلاسل التجارية

شهدت أسعار الرنجة تباينًا في السلاسل التجارية وفقًا للجودة والمنشأ، وجاءت كالتالي:

سجل سعر سي فوود رنجة فيليه برطمان 350 جم 190 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة هولندية فيليه 1 كجم 644.99 جنيهًا.

وصل سعر رنجة هولندية 1 كجم 276.99 جنيهًا.

حقق سعر نور رنجة مدخنة فاكيوم 1 كجم 351.99 جنيهًا.

استقر سعر رنجة فيليه مدخنة 1 كجم 802.99 جنيهًا.

سجل سعر بطارخ رنجة مدخنة 1 كجم 1338.99 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة فيليه مدخنة يونانية 1 كجم 909.99 جنيهًا.

وصل سعر نور سردين مخلي مدخن في الزيت 1 كجم 697.99 جنيهًا.

أسعار الفسيخ في الأسواق والسلاسل التجارية

شهدت أسعار الفسيخ استقرارًا في الأسواق والسلاسل التجارية، وجاءت كالتالي:

أسعار الفسيخ والرنجة اليوم

سجل سعر فسيخ بوري نمرة واحد 1 كجم 350 جنيهًا.

بلغ سعر فسيخ بوري سمكتين (1 كجم) 350 جنيهًا.

استقر سعر فسيخ الشعبنية 1 كجم 350 جنيهًا.

وصل سعر كيلو فسيخ (3 قطع) 300 جنيه.

حقق سعر فسيخ بوري سمكتين (1.5 كجم) 350 جنيهًا.

سجل سعر فسيخ بوري جامبو 1 كجم 350 جنيهًا.

بلغ سعر فسيخ بوري بطارخ 1 كجم 350 جنيهًا.

فوائد تناول الفسيخ باعتدال

يساهم تناول الفسيخ بطريقة صحية وبكميات معتدلة في توفير العديد من الفوائد للجسم، أبرزها:

تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في علاج الإمساك واضطرابات المعدة.

إمداد الجسم بالبروتين، إذ تحتوي كل 100 غرام من الفسيخ على نحو 55 غرامًا من البروتين.

تعزيز المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

دعم صحة العظام بفضل احتوائه على الكالسيوم والفسفور.

توفير الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا 3 وفيتامين E.

مخاطر الإفراط في تناول الفسيخ

رغم الفوائد العديدة، إلا أن الفسيخ يعد من الأطعمة المملحة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم، والذي قد يؤدي إلى مشكلات صحية، أبرزها:

ارتفاع ضغط الدم بسبب كمية الملح الزائدة.

احتباس السوائل في الجسم، مما قد يسبب تورمًا أو مشكلات صحية أخرى.

زيادة نسبة الكوليسترول مما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الحموضة والغازات.

التسمم الغذائي، خاصة إذا تم تناوله بعد سوء تخزين أو تمليح غير صحي.

كيفية تجنب التسمم عند تناول الفسيخ

يحمل الفسيخ خطر الإصابة بتسمم خطير يُعرف باسم التسمم الممباري، وهو نوع نادر ولكنه شديد الخطورة قد يؤدي إلى الشلل أو الوفاة, ولتجنب هذا الخطر، ينصح بشراء الفسيخ من أماكن موثوقة، وتعريضه للحرارة قبل تناوله لضمان القضاء على أي بكتيريا ضارة.

علامات فساد الفسيخ وكيفية التعرف عليه

يساعد الانتباه إلى علامات فساد الفسيخ في تجنب التسمم الغذائي، إذ يمكن ملاحظتها باستخدام حاستي الشم والبصر، وأبرز هذه العلامات:

ملمس الجلد: يجب أن يكون الجلد لامعًا ومشدودًا، أما الفسيخ الفاسد فيغطيه طبقة من المخاط.

تماسك القوام: الفسيخ السليم يكون متماسكًا، في حين أن الفاسد يكون مهترئًا وسهل التفتت.

الرائحة: الفسيخ السليم يتمتع برائحة طبيعية، أما الفاسد فتصدر منه رائحة كريهة.

لون الخياشيم: يجب أن تكون وردية أو حمراء، بينما الفاسدة يكون لونها بنيًا أو أسود.

شكل العين: يجب أن تكون العين لامعة وحادة، أما الفاسدة فتبدو باهتة أو عكرة.

القشور: يصعب نزع قشور الفسيخ السليم، أما الفاسد فتكون قشوره سهلة الإزالة.

انتفاخ السمكة: الفسيخ الفاسد يظهر عليه انتفاخ غير طبيعي.

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