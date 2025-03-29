اسعار الرنجة والفسيخ اليوم بالأسواق.. إليك التفاصيل كاملة

اسعار الرنجة والفسيخ.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على شراء الأطعمة التقليدية مثل الرنجة والفسيخ، والتي تُعتبر من الأطعمة الرئيسية في المائدة المصرية خلال هذه المناسبة.

وكعادة كل عام، تشهد الأسواق زيادة ملحوظة في أسعار هذه المنتجات بسبب ارتفاع الطلب، وفي عام 2025، تم رصد بعض اسعار الرنجة والفسيخ التي تم تداولها في السلاسل التجارية الكبرى، وتبين أن هناك تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين مختلف العلامات التجارية.

وفيما يلي يعرض لكم الموجز أسعار الرنجة والفسيخ اليوم .

اسعار الرنجة والفسيخ

تراوح سعر الرنجة في الأسواق المصرية ما بين 190 إلى 645 جنيهًا للكيلو، حسب نوع الرنجة وجودتها. على سبيل المثال، سعر الرنجة الهولندية المخلية (1 كجم) تراوح بين 645 جنيهًا لدى بعض الماركات مثل "سي فوود" و"نور" ،أما الرنجة المدخنة فتراوحت أسعارها بين 353 جنيهًا للكيلو ،وتجدر الإشارة إلى أن بعض السلاسل التجارية تبيع الرنجة في عبوات صغيرة (مثل 350 جرامًا) بأسعار تتراوح حول 190 جنيهًا.

اسعار الرنجة والفسيخ

بالنسبة للفسيخ، تراوحت الأسعار بين 350 إلى 450 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة. على سبيل المثال، فسيخ البوري نمرة 1 (1 كجم) بلغ سعره حوالي 350 جنيهًا في بعض الماركات الكبيرة مثل "سي فوود" و"نور"، كما تم تداول فسيخ بوري جامبو (1 كجم) بنفس السعر تقريبًا.

العوامل المؤثرة في اسعار الرنجة والفسيخ

يعتبر ارتفاع الأسعار ناتجًا عن زيادة الطلب في موسم الأعياد، إضافة إلى عوامل أخرى مثل التكاليف المرتفعة في الإنتاج والشحن. يتأثر سعر المنتجات أيضًا بالعرض والطلب في الأسواق المحلية، وعلاوة على ذلك، قد تؤثر التقلبات المناخية في موسم صيد الأسماك على توفر الأسماك التي يتم تصنيع الفسيخ منها، مما يزيد من تكاليف الإنتاج، كما يلعب حجم التوزيع المحلي والعالمي دورًا في تحديد أسعار هذه المنتجات في الأسواق.

من أجل الحصول على أفضل الأسعار والجودة، يُنصح المستهلكون بمقارنة الأسعار بين المحلات التجارية المختلفة ومراجعة مواعيد العروض الخاصة، كما يمكن البحث عن المنتجات المحلية التي قد تكون أكثر توفرًا وأقل تكلفة مقارنة بالعلامات التجارية المستوردة.

وتعد الرنجة والفسيخ من الأطعمة المميزة في عيد الفطر، ورغم زيادة الأسعار هذا العام، إلا أن الإقبال على شرائها يبقى قويًا نظرًا لإقبال المصريين على تقاليدهم وعاداتهم في هذا الوقت من العام.

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