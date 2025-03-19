موعد إجازة شم النسيم وعادات وتقاليد الرنجة والفسيخ

يعد عيد شم النسيم من أبرز المناسبات التي تحتفل بها مصر، حيث يجمع بين التاريخ العريق والعادات الموروثة التي تمتد جذورها إلى الحضارة الفرعونية، ويأتي العيد إيذانًا بقدوم فصل الربيع وتجدد الحياة، ويحتفل به هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025 ، ويعرض الموجز موعد إجازة شم النسيم.

تقاليد شم النسيم

يحتفظ عيد شم النسيم بعادات وتقاليد متوارثة تعود إلى العصور القديمة، وتظل جزءًا من الحياة اليومية للمصريين خلال هذا اليوم، من أبرز هذه العادات تناول الأطعمة المملحة مثل الفسيخ والرنجة، وتلوين البيض كرمز للتجدد والخصوبة، كما يحرص الكثيرون على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالطقس الجميل والأجواء الربيعية.

موعد شم النسيم 2025 وإجازة العيد

بحسب التقديرات الفلكية، يوافق شم النسيم يوم الاثنين 21 أبريل 2025، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، ونظرًا لتزامنه مع منتصف الأسبوع، من المتوقع أن ترحل الإجازة إلى الخميس 24 أبريل 2025، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والمشاركة في الأنشطة الترفيهية

موعد إجازة شم النسيم

مناسبة تجمع المصريين

يعد شم النسيم احتفالًا مميزًا ينتظره المصريون للاحتفاء بالطبيعة والربيع، ومع جدول الإجازات الرسمية المزدحم لعام 2025، يجد المواطنون العديد من الفرص للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تجمع بين الماضي والحاضر في أبهى صورها.

جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025

أصدرت الحكومة المصرية بجانب احتفالات شم النسيم جدولًا للإجازات الرسمية لعام 2025، الذي يتضمن مناسبات دينية ووطنية هامة ، أهم مواعيد الإجازات:

عيد شم النسيم: الاثنين 21 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025

ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025

عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الاثنين 6 أكتوبر 2025

عيد الفطر: الأحد 30 مارس 2025

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025

عيد الأضحى: الجمعة 6 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025 .

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