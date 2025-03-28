أسعار الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين اليوم السبت 28- 3- 2025

أسعار الرنجة والفسيخ اليوم.. تشهد أسعار الرنجة والأسماك المملحة " الفسيخ" في الأسواق المصرية، ارتفاع في الأسعار يترواح بين 20 و35% عما كانت عليه في العام السابق، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

أسعار الرنجة والفسيخ والملوحة اليوم في كافة الأنحاء

ويسجل متوسط سعر كيلو الرنجة في السوق الشعبية ما بين 134 حتى 158 جنيهاً، وذلك بحسب الشركات المنتجة، وجودة الأسماك المباعة، ودرجات الملوحة أيضاً.

سعر الفسيح والرنجة والسردين في السلاسل التجارية

- تراوح سعر كيلو الفسيخ ما بين 300 و400 جنيه في المتوسط، وذلك بحسب حجم الأسماك المباعة.

- وتراوح أيضاً سعر كيلو السردين المملح بين 160 و350 جنيهاً، بحسب الحجم والملوحة.

- وفسيخ بوري نمرة 1 بوزن 1 كجم بسعر 350 جنيهاً.

- فسيخ بوري بعدد سمكتين ووزن 1 كجم بسعر 350 جنيهاً.

- وهناك فسيخ 3 قطع بوزن 1 كجم بسعر 300 جنيه.

- وأيضاً فسيخ بوري جامبو بوزن 1 كجم بسعر 350 جنيهاً.

- وبالإضافة إلى فسيخ بوري بطارح بوزن 1 كجم وبسعر 350 جنيهاً.

- وفيا يلي إليكم سعر الرنجة في المحلات والسلاسل التجارية.

- برطمان رنجة مخلي وزن 350 جم بسعر 190 جنيهاً.

- ورنجة هولندية مخلية بوزن 1كجم بسعر 645 جنيهاً.

- ورنجة هولندية وزن كيلو جرام بسعر 277 جنيهاً.

- وبالإضافة إلى رنجة مدخنة وزن 1 كجم بسعر 352 جنيهاً.

- وأيضاً رنجة مدخنة مخلية بوزن 1 كجم 803 جنيهات.

- وسعر بطارخ رنجة مدخنة بوزن 1 كجم 1339 جنيهاً.

- رنجة مخلية مدخنة يونانية بوزن 1 كجم بسعر 698 جنيهاً.

أسعار السردين وكافة الأنواع الأخرى اليوم السبت

اقرأ أيضاً:

الأسماك المملحة في العيد.. متى تصبح خطرًا على مرضى القولون؟

الفسيخ والرنجة.. وجبة احتفالية في عيد الفطر أم قنبلة صحية موقوتة؟