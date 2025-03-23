الفسيخ والرنجة.. وجبة احتفالية في عيد الفطر أم قنبلة صحية موقوتة؟

يعد الفسيخ والرنجة من الأطعمة التقليدية التي يفضلها الكثيرون خلال الاحتفالات والمناسبات، وخاصة في عيد الفطر لدى المصريين. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، نظرًا لمحتواهما العالي من الأملاح والطرق التقليدية المستخدمة في تحضيره.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بتناول الفسيخ والرنجة، ولماذا يجب الحذر عند استهلاكهما.

الفسيخ والرنجة

أولًا: ما هو الفسيخ؟ وكيف يتم تحضيره؟



الفسيخ هو نوع من الأسماك المملحة، ويتم تحضيره عن طريق تنظيف أسماك البوري جيدًا، ثم تغليفها بكميات كبيرة من الملح وحفظها في بيئة محكمة الإغلاق بعيدًا عن الهواء لمدة لا تقل عن 20 يومًا. هذه الطريقة التقليدية في تحضيره تؤدي إلى حدوث عملية تعفن جزئي للأسماك، مما يجعل استهلاكه محفوفًا بالمخاطر الصحية.

ثانيًا: المخاطر الصحية لتناول الفسيخ والرنجة



1- ارتفاع ضغط الدم بسبب الأملاح الزائدة



يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات هائلة من الصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات قلبية أو ارتفاع ضغط الدم المزمن.

كما أن استهلاك الأملاح الزائدة يؤثر سلبًا على وظائف الكلى ويؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.

2- الإصابة بالصداع الشديد



الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل الفسيخ، تؤدي إلى حدوث خلل في توازن السوائل بالجسم، مما يسبب الصداع الشديد والجفاف، وقد تتفاقم الأعراض لتشمل الدوخة وعدم التركيز.

3- اضطرابات الجهاز الهضمي



تناول الفسيخ والرنجة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل:

الانتفاخ والشعور بعدم الراحة.

اضطرابات المعدة والإسهال أو الإمساك.

الإصابة بالحموضة التي قد تتطور إلى نزلات معوية حادة.

4- الإصابة بالديدان الطفيلية والشريطية



عدم طهي الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة قبل تناولها يزيد من احتمالية الإصابة بالطفيليات، وأخطرها الديدان الشريطية، والتي قد يصل طولها إلى 15 مترًا، هذه الطفيليات تتغذى على العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، مثل فيتامين B12، ما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب المزمن والإجهاد.

5- احتمالية التعرض لحالة التسمم الغذائي



نتيجة لعمليات التخليل والتخزين غير الصحية، قد يحتوي الفسيخ على أنواع خطيرة من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، ومن أبرز أعراض التسمم:

الغثيان والقيء.

ضيق التنفس.

اضطرابات في الجهاز العصبي قد تصل إلى الشلل والوفاة في بعض الحالات الخطيرة.

6- الإصابة بمرض "البتيوليزم"



يُعتبر هذا المرض من أخطر أنواع التسمم الغذائي، وينتج عن نوع معين من البكتيريا التي تتكاثر بسبب التخزين غير الصحيح للفسيخ. يهاجم هذا المرض الجهاز العصبي، ما يؤدي إلى أعراض مثل:

ازدواج الرؤية وصعوبة التركيز.

ضعف في عضلات الجسم، خاصة الأطراف العلوية.

في الحالات الشديدة، قد يؤثر على عضلات الجهاز التنفسي، ما يهدد حياة المصاب.

الفسيخ والرنجة

7- العدوى الطفيلية والمضاعفات طويلة المدى



قد يؤدي تناول الفسيخ والرنجة غير المعالج حراريًا إلى الإصابة بعدوى طفيلية غير مرئية، والتي قد تستقر في الجهاز الهضمي دون ظهور أعراض واضحة في البداية، ومع مرور الوقت يمكن أن تسبب مضاعفات صحية خطيرة، مثل قرح المعدة ومشاكل الامتصاص الغذائي.



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