فوائد ماء النعناع للشعر.. علاج طبيعي لتساقط الشعر والقشرة

يعد النعناع من أكثر المواد الطبيعية فائدة لبصيلات الشعر، كما أنه من المواد الطبيعية التي لها الأثر الفعال على الشعر، ولا بد من معرفة الطريقة السليمة لاستخدام النعناع في الشعر، للحصول على النتائج فعالة.

ماء النعناع

ويقدم الموجز، خلال السطور التالية، أهمية ماء النعناع للشعر وما هي فوائده العامة وللشعر وطريقة تحضيره بكل سهولة ويسر.

ما هي فوائد ماء النعناع للشعر ؟

يتميز ماء النعناع للشعر باللون الأخضر والرائحة النفاذة، ويوجد به العديد من الزيوت الطيارة التي تمتلك الطعم اللذيذ، ويمكن استخدامه أعشاب طبيعية للتجميل، وتأتي فوائد ماء النعناع للشعر كالتالي:

ماء النعناع يعمل على تقوية بصيلات الشعر، وإطالته لأنه يحتوي على الكاروتين ومضادات الأكسدة التي تمنع تساقط الشعر وتعطيه القوة واللمعان.

التخلص من التقصف وإعطاءه المظهر الطبيعي، ويمنع الخلايا الدهنية المكونة للقشرة.

القيام بتدليك فروة الرأس بماء النعناع تساعد في تهدئة فروة الرأس.

يمكن استخدامه كغسول للتخلص من قشرة الشعر بشكل نهائي.

يمكن التخلص من قمل الرأس، لان يوجد به عناصر طبيعية مضادة للفطريات والبكتيريا.

معالجة العديد من المشكلات التي تصاب بها فروة الرأس، وتمنع من انتشار العدوى.

ماء النعناع

كيفية إعداد ماء النعناع في منزل

يمكن القيام بعمل ماء النعناع في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، والحصول على الفوائد المفيدة والصحية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

إحضار النعناع الطازج أو المجفف.

وضع في كوب يحتوي على الماء المغلي، ولا بد من تغطيته حتى لا يعطي فرصة للزيوت الطيارة أن تخرج منه طوال الليل في الصباح

يستخدم على الشعر وعلى الوجه، بواسطة وضعه في ماسكات الوجه.

ماء النعناع

ما هي فوائد زيت النعناع؟

وبالإضافة إلي ماء النعناع يساعد زيت النعناع في التخلص من الجفاف والحكة وغيره من المشكلات التي تعاني منها فروة الرأس، وجاءت فوائد زيت النعناع على النحو التالي:

مسكن.

مضاد للميكروبات.

مضاد للالتهابات.

يعمل على توسيع الأوعية الدموية.

طريقة استخدام زيت النعناع

إضافة زيت النعناع على فروة الرأس.

القيام بعمل تدليك لفروة الرأس بواسطة الحركات الدائرية لمدة خمس دقائق.

يفضل وضع قطرات من زيت جوز الهند.

زيت النعناع

ما هي أضرار زيت النعناع على الشعر؟

كما تأتي أضرار زيت النعناع، على النحو التالي:

قد يسبب تهيج فروة الرأس بسبب وضع زيت النعناع على زيت خفيف.

عدم ملامسة زيت النعناع للأطفال بصورة مباشرة.

لا بد من إجراء اختبار الحساسية على زيت النعناع.

اقرأ أيضًا

أفضل 10 أطعمة لصحة الأسنان واللثة وحمايتها من التسوس

نصائح فعالة لتبييض الأسنان قبل العيد والحصول على ابتسامة مشرقة