كريم زيت شجرة الشاي والنشا.. الحل السحري للتخلص من حب الشباب

يعتبر كريم زيت شجرة الشاي والنشا أقوي مزيل للحبوب الوجه، كما أنه من الزيوت التي تساعد في علاج حب الشباب والتخلص منها لاحتوائه على مضادات الالتهابات التي تعمل على تهدئة البشرة والتخفيف من الحكة والاحمرار التي تسببها الحبوب، كما تحتوي على مضاد البكتيريا الذي يخلص من عدوى حب الشباب نهائيًا.

كريم زيت شجرة الشاي والنشا

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، أفضل طريقة لعمل كريم زيت شجرة الشاي والنشا.

طريقة عمل كريم زيت شجرة الشاي والنشا

يمكن اتباع الوصفة التالية لعمل كريم زيت شجرة الشاي والنشا الذي يخلص البشرة من مشاكل حب الشباب، والوصفة تكون كالتالي:

مكونات كريم زيت شجرة الشاي والنشا

ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

قطرتين من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الحليب البودر.

كريم زيت شجرة الشاي والنشا

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات الآتية في وعاء صغير حتى نحصل على خليط سميك ومتجانس يشبه ملمس الكريم في قوامه، يتم حفظ الكريم في وعاء محكم الغلق في الثلاجة، يمكن استخدامه لفترة تصل إلى 10 أيام فقط بعدها يتم التخلص منه أو عند تغير رائحته.

طريقة استخدام كريم زيت شجرة الشاي والنشا

هناك عدة خطوات يفضل اتباعها عند تطبيق خطوة كريم زيت شجرة الشاي والنشا على البشرة، وهي كالآتي:

يتم أولا غسل الوجه جيدًا باستخدام الغسول المناسب.

تجفيف الوجه جيدًا باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بعدها.

وضع طبقة صغيرة من الكريم على الوجه وتركها على البشرة حتى تجف تمامًا.

فرك الكريم برفق بحركات دائرية.

شطف الوجه بالماء الفاتر.

الحفاظ على ترطيب الوجه من خلال ترطيبه باستخدام الكريم المرطب المناسب.

للحصول على أفضل النتائج يتم تكرار الخطوات السابقة مرتين أسبوعيًا على الأقل.

كريم زيت شجرة الشاي والنشا

نصائح يجب مراعاتها عند استخدام كريم زيت شجرة الشاي والنشا

هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها عند عمل الكريم بضمان نجاح الوصفة والحصول على أفضل النتائج، ومنها:

التأكد من الحصول على قوام كريمي وذلك بعد خلط المكونات مع بعضها.

الالتزام بالوقت المحدد لاستخدام الوصفة.

حفظ الكريم في الثلاجة للحفاظ على صلاحيته أطول وقت ممكن.

يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس بعد وضع الكريم، لذلك من الأفضل وضعه ليلا.

يجب ترطيب البشرة جيدًا بعد استخدام الكريم.

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