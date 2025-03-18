ماسك الفحم لتنظيف البشرة وإزالة الرؤوس السوداء.. الفوائد والطريقة

يعد ماسك الفحم من الماسكات المهمة للوجه حيث يعمل على تنظيف البشرة، وإزالة الرؤوس السوداء، وإزالة شعر الوجه، يقوم بإكساب الوجه الترطيب والنضارة، وما يميز هذا الماسك هو أن سعر الفحم في متناول الجميع ويمكن عمل الماسكات باستخدام الفحم فقط.

ماسك الفحم للبشرة

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، فوائد الفحم للبشرة، بالإضافة إلي طريقة عمل ماسك الفحم بدون جيلاتين للبشرة.

فوائد الفحم للبشرة

الفحم يمتلك الكثير من الفوائد للبشرة ومن هذه الفوائد:

امتصاص وسحب الشوائب والسموم الزائدة من البشرة.

مطهر ومنظف طبيعي للبشرة.

التخلص من حب الشباب والبثور والندب.

توحيد لون البشرة.

تنظيم زيوت البشرة الدهنية الزائدة.

العمل على ترطيب البشرة مع التنظيف، ويساعد ذلك في الحفاظ على المرونة والانتعاش.

إزالة الرؤوس السوداء والوقاية منها.

ما هي طريقة عمل ماسك الفحم بدون جيلاتين؟

يمكن استخدام ماسك الفحم بدون جيلاتين لأن يوجد أنواع من البشر يكون حساسا تجاه الجيلاتين، لان الجيلاتين من المواد القوية على الجلد، وطريقة عمل ماسك الفحم بدون جيلاتين هي:

ماسك الفحم للبشرة

شراء حبوب الفحم من الصيدلية والقيام بتكسيرها وطحنها لتصبح بودرة.

إضافة القليل من الماء الساخن، ثم تقليب الخليط ليصبح عجينة.

تنظيف البشرة جيدًا بالغسول المناسب لها، وشطفها وتجفيفها ثم نقوم بوضع ماسك الفحم على الوجه.

وضع الفحم على كل جوانب الوجه ماعدا حول الفم والعين، وتركه من سبعة إلى 15 دقيقة حتى يجف.

شطف الوجه ثم القيام بترطيب الوجه، ويتم عمل الماسك مرتين في الأسبوعين للحصول على النتائج المرجوة.

ماسك الفحم والجيلاتين

خليط الفحم والجيلاتين هو ماسك معروف لمن يمتلكون بشرة عادية وليست حساسة، وله العديد من الفوائد يعمل على امتصاص الأوساخ والخلايا الميتة، ويعمل على إزالة الرؤوس السوداء ومكونات هذه الطريقة هي، نصف ملعقة من الفحم، ملعقة كبيرة من الجيلاتين، ملعقتان من الماء، وطريقة التحضير هي:

ماسك الفحم للبشرة

مزج الجيلاتين مع الماء والتسخين لمدة 10 لـ 15 ثانية، أو وضعها في الميكروويف.

إضافة الفحم عندما يطخن قوام الماء والجيلاتين حتى تحصل على العجينة.

ترك الخليط حتى يبرد قليلًا.

ووضع الخليط على الأنف وغسل الوجه جيدًا.

إزالته كجزء واحد بعد أن يجف.

عمل الماسك من مرة لمرتين في الأسبوع.

فوائد ماسك الفحم والجيلاتين

ماسك الفحم والجيلاتين من الماسكات التي تعمل على نضارة البشرة وحيويتها، ويعمل على تقشير البشرة وتخليصها من الرؤوس السوداء، فوائد ماسك الفحم والجيلاتين:

التطهير العميق والمثالي للبشرة.

إعطاء البشرة النعومة والترطيب التي تحتاجه.

التقليل من حجم المسامات المفتوحة.

التقليل من شكل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

امتصاص الزيوت الزائدة الموجودة في البشرة.

إعطاء البشرة الشكل الطبيعي الغير لامع.

إزالة شعر الوجه الناعم.

تخليص البشرة من البهتان وإعطائها النضارة.

ماسك الفحم للبشرة

نصائح عند استخدام ماسك الفحم والجيلاتين

يوجد بعض النصائح عند استخدام هذا الخليط، والنصائح هي:

تجربة القليل من الماسك على اليد، وانتظار عشر دقائق للتأكد من عدم ظهور أي من أعراض الحساسية.

ربط الشعر للخلف، ويفضل تغطيته.

القيام بغسل الوجه بالغسول المناسب.

الحذر نت قرب الماسك من العين أو حول الانف والشفايف.

يتم إزالة الماسك من الجزء السفلي متجها إلى الجزء العلوي، ويجب إزالته برفق.

غسل الوجه وترطيبه جيدًا بعد استخدام الماسك.

القيام بعمل الماسك كل أسبوعين، للوقاية من تهيج البشرة.

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