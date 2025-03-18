عادة خطيرة في رمضان 2025 قد تؤدي إلى الموت المفاجئ! احذر منها

تسمم المياه عادة في شهر رمضان 2025 المبارك، تؤدي إلى الموت المفاجئ، هكذا بدأ الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، منشورا له عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

عادة في رمضان تؤدي إلى الموت المفاجئ

وحذر الدكتور جمال شعبان من تسمم المياه الذي يحدث عادةً في شهر رمضان 2025 المبارك، قائلًا: “رمضان شهر الصيام والروحانيات، ولكن بعض العادات الغذائية الخاطئة قد تسبب مشاكل صحية خطيرة، من بين هذه العادات شرب الماء البارد دفعة واحدة عند الإفطار، وهذه العادة شائعة قد تؤدي إلى تسمم المياه وبعض المضاعفات الصحية الخطيرة، وأحيانا تصل في بعض الحالات إلى الموت المفاجئ”.

تسمم الماء في رمضان 2025

كيف يحدث تسمم المياه؟

يحدث تسمم المياه أو “الهيبروناتريميا” عندما يتعرض جسم الشخص لشرب كمية كبيرة من الماء في وقت قصير، وهذه الكمية تسبب انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، وتورم الخلايا، بما في ذلك خلايا الدماغ، التي تسبب فقدان الوعي، أو حتى الموت.

ماذا يحدث عند شرب الماء البارد بسرعة على معدة فارغة؟

الصوم في شهر رمضان 2025، هو ما يعرف بحالة جفاف جزئي، ومع انخفاض مستوى السكر في الدم، نتيجة الامتناع عن تناول الطعام والشراب خلال فترة الصيام، فإن الجهاز الهضمي يصبح أقل نشاطًا، والتعرض لشرب الماء البارد دفعة واحدة يسبب صدمة للمعدة والجهاز الهضمي، وهذا بدوره يؤدي إلى:

تسمم الماء في رمضان 2025

خطر الإصابة بتسمم المياه، وهي حالة ناتجة عن استهلاك كمية كبيرة من الماء بسرعة، ما يخلّ بتوازن الأملاح في الجسم.

اضطراب الجهاز الهضمي مثل المغص، والغثيان، والإسهال.

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم نتيجة لتمدد الأوعية الدموية بسرعة.

احتمالية حدوث تأثيرات على القلب خاصةً لمن يعانون من مشاكل قلبية، حيث يمكن أن يؤدي التغير المفاجئ في درجة حرارة الجسم إلى اضطرابات قلبية خطيرة.

عادات صحية لشرب الماء عند الإفطار

قال الدكتور جمال شعبان إن هناك بعض العادات الصحية لشرب الماء عند الإفطار ويتناولها الموجز، على النحو التالي:

احرص على الإفطار على التمر وكوب من الماء أو اللبن بدرجة حرارة الغرفة لمنح المعدة فرصة للتكيف.

بدلا من شرب المياه دفعة واحدة، قسم كمية الماء بدرجة حرارة الغرفة على فترات.

تجنب الماء المثلج تمامًا، حيث يسبب تقلصات في المعدة ويبطئ عملية الهضم.

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