النوم بعد الإفطار في رمضان يسبب 5 مخاطر صحية.. احذرها

يتغير النمط الغذائي اليومي خلال شهر رمضان 2025 المبارك، ويقبل العديد على وجبات دسمة بعد ساعات طويلة من الصيام، الأمر الذي يشعر البعض بالتخمة واللجوء إلى النوم مباشرة بعد الإفطار

النوم بعد الإفطار في رمضان

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، مخاطر صحية متعددة للنوم بعد الإفطار في رمضان 2025 المبارك.

مخاطر صحية متعددة للنوم بعد الإفطار

حيث أن النوم بعد الإفطار في رمضان 2025 مباشرة عادة سيئة يجب التوقف عنها فورا، لأن النوم بهذه الطريقة يعوق عملية الهضم الطبيعية، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، من بينها التالي:

اضطرابات النوم

قد يؤدي النوم بعد الإفطار إلى صعوبة النوم ليلاً، مما ينتج عنه أرق واضطراب في دورة النوم، وبالتالي الشعور بالتعب والإرهاق خلال النهار.

النوم بعد الإفطار في رمضان

اضطرابات الجهاز الهضمي

تتضمن حرقة المعدة، والارتجاع المريئي، والإمساك، وانتفاخ البطن، والغازات، فبمجرد الاستلقاء، يصعب على المعدة إتمام عملية الهضم بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكم الأحماض وحدوث الارتجاع.

الخمول والكسل

بدلاً من الشعور بالنشاط بعد الإفطار، يؤدي النوم المباشر إلى زيادة الكسل والخمول، مما يجعل من الصعب أداء العبادات، أو ممارسة أي نشاط بدني.

زيادة الوزن

النوم بعد تناول وجبة دسمة يعيق عملية حرق السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

النوم مباشرة بعد تناول الطعام يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

النوم بعد الإفطار في رمضان

فئات أكثر عرضة للخطر

يجب على بعض الفئات تجنب النوم بعد الإفطار بشكل خاص، وهم:

مرضى الجهاز الهضمي: الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل الارتجاع المريئي أو القولون العصبي.

مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم: النوم بعد الإفطار قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.

كبار السن: تكون عملية الهضم لدى كبار السن أبطأ.

الأشخاص الذين يعانون الأرق: يزيد النوم بعد الإفطار من اضطرابات النوم.

بدائل صحية للنوم بعد الإفطار

ينصح الأطباء بتجنب النوم لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الإفطار. وبدلاً من ذلك، يمكن اتباع بعض البدائل الصحية:

الاسترخاء الخفيف، والجلوس في مكان هادئ، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو قراءة كتاب.

ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي لمدة قصيرة، أو ممارسة تمارين الإطالة، أو اليوجا.

ممارسة الأنشطة اليومية مثل القيام بالأعمال المنزلية، أو ممارسة هواية مفضلة.

يساعد شرب الماء على تحسين عملية الهضم وترطيب الجسم.

تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على البروتين والخضروات والحبوب الكاملة، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

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