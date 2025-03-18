حلول طبيعية للتخلص من اسمرار الفم والحفاظ على بشرة نقية

اسمرار الفم.. يعتبر سواد منطقة حول الفم من المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات، نتيجة لعدة أسباب منها التعرض للجفاف، التعرض المستمر لأشعة الشمس أو الفرك المستمر لهذه المنطقة.

حلول طبيعية للتخلص من اسمرار الفم

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، أقوى خلطة تبييض وتفتيح الوجه وطرق التخلص من اسمرار الفم، لتتمتعي بوجه خالي من المشكلات.

التخلص من اسمرار الفم

طرق الوقاية من السواد حول الفم

قبل معرفة طرق تفتيح منطقة حول الفم، يجب أولًا معرفة سبب تكون السواد حول الفم، لمنع ظهوره والوقاية منه، وذلك من خلال الإجراءات التالية:

قد يكون سبب تكون اسمرار الفم هو تناول دواء معين، لذا يجب مراجعة الطبيب المختص.

الاستخدام الدائم لواقيات الشمس التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم داخل المنزل أو خارجه.

الترطيب الدائم للمنطقة المحيطة للفم.

استخدام معجون أسنان خالي من الفلورايد.

الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الأماكن التي يمكن التعرض فيها للتدخين.

تجنب الخروج من المنزل في ساعات الذروة لعدم اسمرار الفم.

التخلص من اسمرار الفم

علاج نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم.

ارتداء القبعات والنظارات شمسية للحماية من أشعة الشمس الضارة والوقاية من التصبغات.

اتباع روتين عناية مناسب للبشرة يشمل غسول، ومرطب، ومقشر كيميائي يحتوي على حمض الساليسيليك أو استخدم مقشر فيزيائي لطيف على البشرة.

إدخال بعض الأطعمة التي لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات في النظام الغذائي مثل: التوت الفراولة الرمان، وفول الصويا.

طرق تفتيح منطقة حول الفم

يوجد العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها لتفتيح منطقة اسمرار الفم، ومن هذه الوصفات:

خلطة العسل والليمون: يتم خلط ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون مع ملعقتين من العسل، ثم يتم دهن منطقة حول الفم بالخليط، وتركه إلى أن يجف، ثم شطفه بالماء البارد.

خلطة الحليب والليمون: يتم خلط ملعقة كبيرة ونصف من الحليب مع ملعقتين صغيرتين من الليمون في إناء، ثم وضعه على المنطقة المحيطة بالفم، وتركه لمدة ثلث ساعة، ثم الطف بالماء البارد.

خلطة الخيار وعصير الليمون: يتم عصر حبة من الخيار وإضافة القليل من عصير الليمون إليها، بعد الخلط الجيد للمكونات، يتم وضعه على المنطقة، وتركه لمدة 5 دقائق، ثم الشطف بالماء البارد.

التخلص من اسمرار الفم