هل يمكن لمرضى الضغط تناول عصير قمر الدين برمضان؟ الإجابة قد تفاجئك

يُعد عصير قمر الدين من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقه الشهي وقيمته الغذائية العالية، ويتساءل بعض مرضى ارتفاع ضغط الدم عن مدى أمان تناوله خلال شهر الصيام، وما إذا كان له تأثيرات سلبية على صحتهم.

في هذا التقرير، يوضح الموجز أهم فوائد عصير قمر الدين لمرضى الضغط، ونلقي الضوء على بعض الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند تناوله.

عصير قمر الدين

قمر الدين ومرضى الضغط المرتفع



أكد الدكتور أحمد رامي، أخصائي التغذية العلاجية، أن عصير قمر الدين يُعتبر مشروبًا آمنًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في:

تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم.

ضبط ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

تقوية عضلة القلب وتعزيز وظائفه.

تنظيم ضربات القلب والوقاية من اضطرابات النبض.

فوائد أخرى لعصير قمر الدين لصحة الجسم



بالإضافة إلى دوره في دعم صحة القلب، يتميز قمر الدين باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في:

خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يقلل من خطر تصلب الشرايين.

تحسين عملية الهضم، حيث يعمل على تنشيط الأمعاء ومنع الإمساك.



إمداد الجسم بالمعادن الأساسية، مثل:

الحديد: الذي يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

المغنيسيوم: الضروري لوظائف العضلات والأعصاب.

الزنك: الذي يدعم المناعة ويعزز صحة البشرة.

الكالسيوم: المهم لصحة العظام والأسنان.



تحذيرات لمرضى الضغط المصابين بالسكري



على الرغم من الفوائد العديدة لعصير قمر الدين، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات، مما قد يجعله خيارًا غير مناسب لمرضى ارتفاع ضغط الدم المصابين بالسكري، إذ يمكن أن يؤدي إلى:

ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع.

زيادة خطر مقاومة الأنسولين، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

زيادة الوزن إذا لم يتم استهلاكه باعتدال.

لذلك، يُنصح مرضى السكري بتناول كميات قليلة منه، أو اختيار الأنواع غير المُحلاة.

عصير قمر الدين

نصائح غذائية مهمة لمرضى الضغط في رمضان



إلى جانب تناول عصير قمر الدين باعتدال، هناك بعض النصائح التي تساعد مرضى الضغط في الحفاظ على استقرار حالتهم الصحية خلال رمضان:

تناول الكركديه البارد عند الإفطار، لأنه يساعد في خفض ضغط الدم.

تجنب الأطعمة المالحة والمخللات، لأنها تؤدي إلى احتباس السوائل وزيادة ضغط الدم.

الحد من تناول اللحوم الحمراء والمقليات، لأنها تزيد من مستويات الدهون والكوليسترول.

شرب كمية وفيرة من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.

ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي بعد الإفطار، لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.



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