أضرار كثرة تناول البيض المسلوق يوميا .. مريض السكر

تناول البيض قد يضر صحتك ولكن رغم ذلك لا يوجد عدد محدد من البيض يمكن للشخص تناوله كجزء من نظام غذائي صحي، مخاوف تناول الكثير من البيض تأتى من حيث ارتفاع نسبة الكولسترول ومخاوف أمراض القلب، ويعرض الموجز أضرار كثرة تناول البيض المسلوق يوميا.

أضرار كثرة تناول البيض المسلوق يوميا

أظهرت الدراسات الحديثة أن الكولسترول في الغذاء لا يرفع بشكل مباشر ، إذا كنت فردًا صحيًا بشكل عام دون وجود أمراض مزمنة وذات وزن طبيعى، فإن تناول المزيد من البيض الموصى به عادة لن يؤدى إلى رفع مستويات الكولسترول فى الدم ، ويمكن أن يسبب تناول الكثير من البيض زيادة فى الوزن لدى أى شخص، نتيجة لارتفاع نسبة الدهون الغنية بالسعرات الحرارية.

أضرار كثرة تناول البيض المسلوق يوميا

أضرار تناول البيض المسلوق يوميا

تناول الكثير من البيض يسبب الغثيان والقيء بسبب وجود كميات كبيرة من الدهون في صفار البيض، الدهون عادة ما تكون صعبة فى الهضم والوجبات الغنية بهذه المغذيات الكبيرة قد تنتج عسر هضم خفيف مع اضطراب في المعدة. بالنسبة لبعض الأشخاص قد يستغرق الأمر بضع ساعات حتى يتوقف الغثيان، بينما قد تترك الآخرين معدة حساسة لبضعة أيام بعد تناول الكثير من البيض.

البيض الكثير سيئ لمرض السكر

مرض السكر هو اضطراب استقلابي يتميز بحالة مستمرة من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأحد المتطلبات الرئيسية لإدارة مرض السكر هو فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي للحفاظ على أعراض المرض تحت السيطرة.

ونظرًا لأن الكثير من المصابين بالسكر من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن تناول الكثير من البيض لا ينصح به بسبب محتواه المرتفع من الدهون والذى يشجع على زيادة الوزن، لذا ينصح بعض الأطباء حتى يتجنب مرضى السكر البيض كليًا بسبب محتواهم الدهني.

ربما يكون أكبر ما يثير القلق عن تناول الكثير من البيض هو حقيقة أنها توفر كميات زائدة من الدهون التى تسبب زيادة الوزن والتى تزيد من مستويات الالتهاب فى الجسم.

فى الواقع هناك حاجة إلى إحداث توازن لتناول الطعام بشكل معتدل بشكل عام وكذلك بكميات كافية، ولكن ليس بشكل مفرط من الأطعمة الحيوانية على وجه الخصوص، بما فى ذلك البيض.

رائحة الجسم السيئة

واحدة من أكبر الآثار الجانبية لتناول الكثير من البيض هي التسبب فى رائحة الجسم السيئة، فمعظم الناس الذين يتناولون البيض يعانون من رائحة كريهة الرائحة، مع رائحة تشبه الكبريت أو تذكرنا بالبيض الفاسد.

السبب الذي يجعل الناس يحصلون على الغازات ذات الرائحة الكريهة، بعد تناول الكثير من البيض هو أن البيض غني طبيعيا بمركبات الكبريت ذات الرائحة المسؤولة عن هذه الروائح.

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