أضرار التمر الهندي البودر على الصحة في شهر رمضان 2025

التمر الهندي.. انتشر في السنوات الأخيرة، العصائر الجاهزة بدرجة كبيرة والمصنعة من البودر وأصبحت جزء لا يتجزأ على مائدة شهر رمضان 2025 المبارك، لذا يجهل الكثير أنها تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة وبالأخص التمر هندي البودر، فهو يتميز بنكهة مختلفة تماما كما أنه يحتوي على كميات كبيرة جدًا من السكر، ويختلف تماما عن التمر هندي الطبيعي المحضر بالنقع.

التمر الهندي البودر في رمضان

وخلال التالي، يقدم الموجز، أضرار التمر الهندي البودر وتأثيره على الصحة في شهر رمضان 2025 المبارك.

ما هو التمر الهندي سريع التحضير؟

هو مسحوق بودر أحمر اللون، يختلف عن التمر الهندي الطبيعي، فقد يضاف عليه الكثير من مكسبات طعم وألوان صناعية تمنحه نكهة حادة.

المخاطر الصحية للتمر الهندي الجاهز

حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، وكيلة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من الأضرار المحتملة لهذا المشروب، والتي تشمل التالي:

التمر هندي البودر المضاف إليه المواد الصناعية والصبغة، يسبب اضطرابات الجهاز الهضمي، فيؤدي إلى الشعور بالغثيان والرغبة في القيء نتيجة تأثيره على المعدة.

التمر الهندي البودر يسبب تهيج المعدة وقرحتها، لاحتوائه على صبغات صناعية التي تسبب إفراز أحماض المعدة، التي تسبب القرحة على المدى الطويل.

العصائر البودرة تسبب السمنة ومرض السكري، وذلك بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما يزيد من خطر السمنة وارتفاع مستويات السكر في الدم.

التمر الهندي البودر في رمضان

احتمال زيادة خطر الإصابة بالسرطان: وذلك نظرًا لاحتواء العصائر البودرة على مكسبات طعم وألوان صناعية غير معلومة المصدر، التي تسبب مشكلات صحية خطيرة على المدي الطويل ونتيجة تكرر تناولها.

ضعف المناعة ومشكلات تنفسية، بسبب احتواء العصائر البودرة على المواد الصناعية والألوان الصنعية غير معلومة المصدر، يجعلها تسبب تهيج الجهاز التنفسي، نوبات كحة، وارتفاع معدلات السكر في الدم، خصوصًا لدى الأطفال، ومرضي الحساسية وكبار السن.

البديل الصحي التمر الهندي الطبيعي

يعد التمر الهندي الطبيعي بديل صحي جيد للتمر هندي البودر المسبب الأمراض، كما أنه مصدر الطبيعي مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، الحديد، الفسفور، ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، ونضارة البشرة، وليس هذا فقد بل التمر هندي الطبيعي يعتبر مكافح جيد للأورام السرطانية.

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