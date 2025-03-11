وجبة السحور المثالية.. الزبادي بالعسل بين الصحة والوزن!

الزبادي بالعسل.. يُعتبر الزبادي من الأطعمة الأساسية على مائدة السحور في رمضان، نظرًا لفوائده العديدة التي تساعد على ترطيب الجسم وتعزيز الهضم خلال ساعات الصيام الطويلة، لكن ماذا عن إضافة العسل إلى الزبادي؟ هل يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن أم أنه خيار صحي يساعد في التحكم في الشهية؟

في هذا التقرير، يوضح الموجز حقيقة تأثير تناول الزبادي بالعسل في السحور على الوزن، وفقًا لما أوضحه الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

هل الزبادي بالعسل في السحور يسبب زيادة الوزن؟



يشير الدكتور بهاء ناجي إلى أن تناول العسل مع الزبادي أثناء السحور لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن، بشرط أن يتم استهلاكه بكميات معتدلة. لكن إذا تم الإفراط في تناوله، فقد يسبب زيادة في السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

لماذا؟

الزبادي بالعسل



العسل مصدر طبيعي للسكريات والطاقة، حيث يحتوي على سعرات حرارية عالية مقارنة بغيره من المحليات.

الزبادي غني بالبروتين والكالسيوم، مما يجعله وجبة مغذية ومشبعة.

المفتاح هنا هو الاعتدال؛ حيث أن تناول ملعقة صغيرة من العسل مع الزبادي قد يكون مفيدًا، بينما الإفراط في الكمية يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

فوائد تناول الزبادي بالعسل في السحور



عند تناولهما بكميات مناسبة، يوفر هذا المزيج (الزبادي بالعسل) العديد من الفوائد الصحية، منها:

تعزيز الشعور بالشبع لساعات أطول



الزبادي يحتوي على بروتينات تساعد على الإحساس بالامتلاء.

العسل يمنح الجسم طاقة مستدامة، مما يقلل من الشعور بالجوع أثناء النهار.

دعم صحة الجهاز الهضمي



البروبيوتيك الموجود في الزبادي يعزز صحة الأمعاء ويحسن عملية الهضم.

العسل يعمل كمضاد للميكروبات، ما يساعد على تهدئة المعدة وتقليل اضطرابات الهضم.

ترطيب الجسم أثناء الصيام



الزبادي يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في منع الجفاف خلال ساعات الصيام الطويلة.

العسل يساهم في توازن السوائل بفضل المعادن والفيتامينات الموجودة فيه.

تحسين جودة النوم

العسل يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء النوم، مما يقلل من الاستيقاظ المتكرر بسبب الجوع.

الزبادي يحتوي على التريبتوفان، وهو حمض أميني يعزز إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم)، مما يساعد في الاسترخاء.

كيف يؤثر العسل على السعرات الحرارية وزيادة الوزن؟



هل العسل صحي؟ نعم، ولكن...!

العسل بديل صحي للسكر، لكنه لا يزال غنيًا بالسعرات الحرارية.

ملعقة واحدة من العسل (21 غرامًا) تحتوي على حوالي 64 سعرة حرارية، وهي كمية لا بأس بها عند إضافتها إلى وجبة السحور.

إذا تم استهلاك أكثر من ملعقتين أو ثلاث يوميًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة السعرات الحرارية الكلية، مما يسهم في زيادة الوزن مع الوقت.

الزبادي بالعسل

كيف تستمتع الزبادي بالعسل دون زيادة الوزن؟



اتبع هذه النصائح البسيطة للحصول على الفوائد دون القلق من السعرات الزائدة:

استخدم ملعقة صغيرة واحدة فقط من العسل في السحور.

اختر الزبادي قليل الدسم أو الزبادي اليوناني لتقليل السعرات الحرارية.

أضف حفنة صغيرة من المكسرات أو بذور الشيا لزيادة القيمة الغذائية وتعزيز الشبع.

تجنب إضافة أي مصدر آخر للسكر إلى وجبة السحور، مثل المربى أو التمر.

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