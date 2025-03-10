قنبلة من الدهون والسعرات في رمضان.. كيف يؤثر الجبن على صحتك؟

الجبن من الأطعمة التي تحظى بشعبية واسعة، فهي ليست فقط لذيذة وسهلة التناول، بل تعد أيضًا مصدرًا غنيًا بالبروتين والكالسيوم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار أو العشاء، ورغم فوائدها فإن الاستهلاك المفرط لها قد يؤدي إلى مشكلات صحية تؤثر على القلب، الوزن، والجهاز الهضمي.

و في هذا التقرير، يوضح الموجز أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول الجبن.

الجبن

1. ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول



معظم أنواع الجبن تحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ولتجنب هذه المخاطر، ينصح الأطباء بعدم تجاوز 50 جرامًا من الجبن يوميًا، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية أو ارتفاع الكوليسترول.

2. حساسية الألبان ومضاعفاتها



بالنسبة لمن يعانون من حساسية الألبان، فإن تناول الجبن قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة، نظرًا لاحتوائها على بروتين حليب البقر (الكازين) واللاكتوز، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، الانتفاخ، الإسهال، أو الطفح الجلدي.

لذا يُفضل البحث عن بدائل خالية من اللاكتوز أو الألبان لمن يعانون من هذه الحساسية.

3. زيادة الوزن والسمنة



تحتوي الجبن على سعرات حرارية مرتفعة، خاصة الأنواع الصفراء مثل الشيدر والجبن الرومي، مما يجعلها سببًا رئيسيًا في زيادة الوزن عند استهلاكها بكميات كبيرة، فالإفراط في تناولها دون حساب السعرات المستهلكة يوميًا قد يؤدي إلى تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن.

يُنصح بتناول الجبن باعتدال واختيار الأنواع قليلة الدسم لتجنب هذه المشكلة.

4. الحموضة واضطرابات الجهاز الهضمي



تحتوي بعض أنواع الجبن على كميات عالية من الملح والمواد الحافظة، مما قد يتسبب في زيادة الحموضة لدى بعض الأشخاص بعد تناولها.

كما أن الأجبان المصنعة قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والارتجاع الحمضي، لذا يُفضل اختيار الأجبان الطبيعية غير المصنعة والتقليل من استهلاك الأنواع المالحة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

الجبن

نصائح لتناول الجبن بطريقة صحية



اختيار الأنواع قليلة الدسم لتقليل نسبة الدهون المشبعة والكوليسترول.

التحكم في الكمية بحيث لا تتجاوز 50 جرامًا يوميًا للحفاظ على التوازن الغذائي.

التأكد من عدم وجود حساسية تجاه الألبان قبل تناول الجبن، خاصةً للأطفال وكبار السن.

تجنب الأجبان المالحة والمصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم.

دمج الجبن مع أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات لتقليل تأثيرها على الهضم.





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