سلطة الرنجة.. طريقة تحضير لذيذة وسهلة تناسب احتفالات رأس السنة 2025

سلطة الرنجة-تبحث العديد من الأمهات وربات البيوت دائمًا عن طرق مبتكرة لإعداد الأكلات المفضلة للعائلة، وخاصة الرنجة، التي تُعتبر من الأطباق الشهيرة خلال المناسبات والاحتفالات، ومع اقتراب احتفالات الكريسماس وبداية العام الجديد 2025، تعد سلطة الرنجة خيارا مثاليا يجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير.

وفيما يلي يقدم الموجز لقرائه طريقة تحضير سلطة الرنجة

مقادير سلطة الرنجة

لتحضير سلطة الرنجة الشهية، تحتاجين إلى مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة، والتي تشمل:

كيلو رنجة نظيفة ومقطعة.

طماطم متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

بصلة متوسطة مفرومة.

بصل أخضر مفروم.

فصان من الثوم مفروم.

ربع كوب من الرمان.

نصف كوب طحينة.

3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب زبادي.

ربع كوب شبت مفروم.

ربع كوب بقدونس مفروم.

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

سلطة الرنجة



طريقة عمل سلطة الرنجة

يمكنك تحضير سلطة الرنجة بخطوات بسيطة وسريعة للحصول على مذاق لذيذ ومميز:

1. تحضير الرنجة

قومي بتنظيف الرنجة جيدًا، ثم أزيلي الشوك والجلد وقطعيها إلى قطع صغيرة.



2. تحضير الخلطة الأساسية

في وعاء عميق، ضعي البصل المفروم مع الرنجة المقطعة. أضيفي الملح، الكمون، الفلفل الأسود، والخل الأبيض، وقلّبي جيدًا.



3. إعداد الطهي

سخني الزيت على نار هادئة، وأضيفي الثوم المفروم والشطة، ثم ضعي خليط الرنجة مع التقليب المستمر لمدة 10 دقائق تقريبًا.



4. إضافة الخضروات

أضيفي الطماطم، الفلفل الأخضر، البصل الأخضر، الشبت، البقدونس، والرمان إلى الخليط، مع التقليب الجيد لتوزيع النكهات.



5. إضافة الطحينة والزبادي

قومي بمزج الطحينة مع الزبادي، ثم أضيفيها إلى خليط الرنجة مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات بشكل كامل.



6. التقديم

قدمي سلطة الرنجة مع الخبز البلدي، واستمتعي بها مع عائلتك خلال الاحتفالات.

فوائد سلطة الرنجة

تعتبر سلطة الرنجة وجبة مغذية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل البروتينات، الأحماض الدهنية، والفيتامينات الموجودة في الخضروات والرنجة. كما أنها سهلة التحضير وتناسب أجواء الاحتفالات العائلية.

نصائح لضمان أفضل طعم

تأكدي من إزالة الشوك والجلد بالكامل لضمان تجربة تناول مريحة.

يمكنك تعديل كمية الشطة حسب تفضيلات الأسرة.

للحصول على نكهة أكثر حدة، اتركي السلطة في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.



استمتعي بتحضير سلطة الرنجة وتقديمها كطبق مميز يجمع العائلة حول مائدة الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الجديدة.

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