أكلة الفقير.. كيفية تحضير الفول النابت في المنزل

الفول النابت.. من أقدم الأكلات المصرية التى انتشرت بين جميع الطوائف وارتبطت بالعديد من الطقوس الدينية بين المسلمين والمسحيين وكانت الطعام الرئيسي لمن يعانون من نزلات البرد الشديدة.

وبالرغم من أن الفول النابت كان في السنوات الأخيرة طعام الفقراء إلا أنه في نشأته كان طعام الملوك بل كان قاصرا عليهم ولا يتناوله إلا الأثرياء وملوك الفراعنة وممنوع على الفقراء نظرا لقيمته الثمينة وفوائده الصحية العديدة.

فكان يعتقد الفراعنة أن الفول النابت والحبوب النابتة بصفة عامة تحتوى على فوائد صحية وقيمة غذائية أعلى بكثير من اللحوم المختلفة لذا فكان لايقدر على توفيره الفقراء ولكن مع تطور الحياة وتغيرها بدأت تتغير عادات المصريين شيئا فشيئا وحلت أطعمة أخرى بدلا من الفول النابت حتى استغنى عنه الأثرياء تماما.

وأصبح متوفرا بكميات وفيره وسعره فى متناول يد الجميع مما جعل الفقراء ويقبلون على تناوله حتى تحول فى إحدى الفترات إلى أحد الأطعمة الرئيسية عند الطبقة البسيطة ثم بدأت تحل أطعمة أخرى بدلا منه حتى أصبح الفول النابت فى طريقه للاندثار والاختفاء فنادرا ما يتم إعداده فى المنزل ولايعرفه الكثير من الشباب والأطفال.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز طريقة عمل الفول النابت .

طريقة تنبيت الفول في المنزل

ننقع نصف كيلو من الفول الناشف في الماء من الليل إلى الصباح. نصفي الفول من الماء، ونوضعه فوق فوطة جافة ونظيفة ونتركه في المطبخ. نترك الفول لمدة يومين فوق الفوطة مع الحرص على تبليل الفوطة برشات من الماء كل ست ساعات. نجد الفول قد أصبح نابتا بعد مرورعدة أيام.

إعداد شوربة الفول النابت

المقادير نصف كوب من الأرز. نصف ملعقة كبيرة من السمن البلدي. كوبان من الفول النابت. حبتان من المستكة. حبتان من حب الهال. رشة م الملح, ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ستة إلى سبعة أكواب من الماء.

طريقة التحضير

نضع الفول النابت بعد تقشيره في قدرعميق مع إضافة الماء وعصير الليمون. نتركه لمدة عشرين دقيقة على نار مرتفعة إلى أن نلحظ أن الفول قد أصبح نصف ناضج، ومن ثم نضيف كل من الأرز والملح ونغطي القدر. نخفض النار ونتركه لمدة تتراواح ما بين 25 و 30 دقيقة إلى أن يصبح الأرز ناضجاً. نسخن السمن مع المستكة والحب هال، إلى أن تأخذ هذه المكونات جميعها لوناً ذهبيّاً. نسكبهم على الشوربة قبل أن نقوم بتقديمها.

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