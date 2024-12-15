شوربة الجزر .. الفوائد وطريقة التحضير

تعتبر شوربة الجزر من الأطعمة اللذيذة والفريدة من نوعها لدى العديد من الأشخاص وبالأخص في فصل الشتاء لأنها تساهم في الشعور بالتدفئة، كما أن شوربة الجزر تعد من الأطباق الصحية التي تتمتع باحتوائها على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

وهذا ما سيقدمه الموجز فيما يلي.

شوربة الجزر اللذيذة والمميزة

شوربة الجزر المميزة

شوربة الجزر تتميز بأنها يمكن إعدادها و تحضيرها في المنزل بمجموعة من الوصفات البسيطة وسريعة التحضير ذات المذاق الشهي و اللذيذ أيضاً.

فوائد شوربة الجزر

ومن فوائد شوربة الجزر الآتي:

تقي من أمراض القلب: حيث يساعد تناول حساء الجزر في تقليل مستويات الكولسترول السيء في الدم مما يقي من أمراض القلب.

تحافظ أيضاً على صحة الدماغ: مما يساهم هذا حساء الغني بالبيتا كاروتين في التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وتعزيز قوة الذاكرة على المدى الطويل.

تخفض من ضغط الدم: حيث يساهم البوتاسيوم الموجود في الجزر في تحفيز تدفق الدم والدورة الدموية من خلال إرخاء الأوعية الدموية الأمر الذي يخفض من ضغط الدم المرتفع.

تعزز المناعة: يعد حساء الجزر من الأطباق الغنية بفيتامين ج المضاد للأكسدة الذي ينتقل إلى خلايا الدم البيضاء، ويجعل الجسم أكثر قادر على حماية نفسه من الأمراض.

تعمل على تسهيل عملية الهضم: حيث تحتوي شوربة الجزر على الألياف الصديقة للجهاز الهضمي التي تساعد على التقليل من الإمساك، والأمراض المزمنة، مثل: سرطان القولون، والمستقيم، كما تدعم أيضاً الألياف صحة القلب من خلال إزالة الكوليسترول من الشرايين والأوعية الدموية.

تكافح السرطان: حيث تساهم في مركبات البيتا كاروتين المتواجدة في شوربة الجزر في مكافحة السرطان، خاصة سرطان الرئة، وسرطان القولون، سرطان الثدي.

تحسن من صحة العين: حيث يقلل البيتا كاروتين الموجود في الجزر من خطر الإصابة بالتنكس البقعي وهو من الأمراض التي تصيب العين، وتسبب تدهور البصر مع تقدم العمر، كما أن البيتا كاروتين يساعد في إنتاج فيتامين أ المضاد للأكسدة الذي يعمل على تحسين الرؤية، ومنع العمى المؤقت.

تمنع الإصابة بداء السكري: حيث تعمل البيتا كاروتين في الجزر على خفض نسبة السكر في الدم، ودعم إنتاج الأنسولين والجلوكوز الضروريين.

وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل شوربة الجزر كما يلي:

طريقة تحضير وصفة شوربة الجزر اللذيذة

مقادير الوصفة:

كيلو جزر

بطاطس

بصل

2 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة زبدة

مكعب مرق

ملعقة كبيرة كمون

ملح وفلفل

رشة جوزة الطيب

بهارات

كوب كريمة

خطوات تحضير شوربة الجزر الشهية بالتفصيل:

- في البداية في حلة على النار يتم وضع الزبدة مع البصل المفروم والثوم المفروم.

- ثم يضاف إليها الجزر المقطع ويشوح قليلاً على النار حتى لونه يتحول للذهبي.

- وبعدها يضاف إليها البطاطس المقطعة.

- وتضاف بعد ذلك البهارات وكمون ومكعب مرقة وملح وفلفل وجوزة الطيب.

- والآن يتم تغطيته بماء ساخن ويترك لينضج.

- وفي هذه الخطوة يستخدم خلاط كهربائي لفرم الخليط.

- وأخيراً تقدم ساخنة مع كريمة على الوجه.

طريقة عمل شوربة الجزر الفريدة

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