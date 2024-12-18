على الطريقة الإسكندرانية.. كيفية تحضير الكبدة والقوانص

يعد طبق الكبدة والقوانص الدّجاج هو من الطّبخات السّهلة والخفيفة والشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة وسرعة، وتعد هذه الأكلة من الأكلات الشهية والمفيدة للجسم.

ومن الممكن تقديم طبق الكبدة والقوانص عن طريق وجبات الإفطار، أو كطبقٍ جانبيٍ أثناء تقديم وجبات الغداء.

وحين إعداد طبق الكبدة والقوانص يؤكد الخبراء أنّ كبد الفراخ ينضج أسرع وأسهل من قوانص الدجاج؛ لذلك سنقوم في السطور التالية من الموجز بشرح طريقة التحضير السهلة لكل بيت على الطريقة الإسكندرانية، وذلك على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طبق الكبدة والقوانص

طريقة عمل طبق الكبدة والقوانص على طريقة الكبدة الإسكندراني

مقادير وصفة طبق الكبدة والقوانص وهي كالتالي:

كيلو كبد وقوانص فراخ مقـطعة

ملعقة كبيرة خل

5 ملاعق كبيرة زيت

5 فصوص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة كمون

3 بصلات شرائح

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

حبة فلفل أخضر حار شرائح

¼ ملعقة صغيرة حبهان بـودرة

ملح وفلفل أسود

3 ثمرات فلفل أخضر شرائح

خطوات تحضير طبق الكبدة والقوانص الدجاج الشهية مثل الكبدة الإسكندراني:

في البداية يتم غسل الكبد والقوانص جيداً بالماء الجاري لتنظيفهم وإزالة أي شوائب تكون موجودة بها.

ويتم بعد ذلك نقعها في محلول مائي يكون مكون من ماء مثلج وملعقة كبيرة ملح وسكر وعصير ليمون.

وبعدها تخلط المكونات ثم توضع الكبد والقوانص وتترك لمدة 10 دقائق لإزالة أي روائح

وبعد مرور 10 دقائق تقومي بتصفية الكبد والقوانص من المحلول المائي وتغسل جيداً مرة أخرى بالماء الجاري.

تقطع الكبد إلى مكعبات صغيرة ومتناسقة الحجم.

ثم بعد ذلك تقطع الخضروات إلى شرائح رفيعة الحجم.

وفي طاسة مناسبة على النار يتم وضع الزيت والسمنة ليسخن، ثم تقومي بإضافة البصل المقطع إليه ليشوح ويقلب حتى يذبل.

ويتم الآن إضافة 5 فصوص من الثوم المفروم.

وفي هذه الخطوة يتم إضافة التوابل إلى الكبدة.

وأخيراً يقلب حتى يشوح البصل مع الثوم، ثم تضاف القوانص المقطعة قطع متوسطة الحجم ويغطى الإناء ويترك حتى تنضج، وبالهناء والشفاء.

طبق الكبدة والقوانص

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