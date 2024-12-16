كفتة الحاتي.. طريقة عمل ألذ كفتة بالمنزل وسلطة الطحينة الشهية

تعد كفتة الحاتي من الأكلات التي تتكون من اللحم المفروم وبعض المكونات الأخرى المتواجدة في مطبخك، لذلك نتناول خلال السطور التالية من الموجز طريقة عمل كفتة الحاتي بطرق بسيطة وسريعة وغير مكلفة وتكون على خطى الشيف مي صيام، وأيضًا من الممكن أن يتم تناولها على الغداء أو العشاء فهي تعتبر من الأكلات السهلة التي يمكن تناولها مع أطباق متنوعة من الأرز البسمتي والسلطة الخضراء، ولذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير طريقة عمل كفتة الحاتي.

طريقة عمل كفتة الحاتي الشهية

طريقة عمل كفتة الحاتي اللذيذة والفريدة

مقادير الوصفة:

نص كيلو لحمة مفرومة.

20 %دهون أو لحمة ضاني.

ملح.

فلفل أسود.

تفل بصلة.

معلقة كبيرة نشا.

معلقة بيكنج بودر.

خلطة مشويات.

خطوات تحضير كفتة الحاتي الشهية بالتفصيل:

-في البداية يفرم البصل ويعصر جيًدا من الماء.

-ثم نأخذ مياه البصل وتترك جانبًا حتى تقوم بتصبيع الكفتة، ومن الممكن أيضاً بشر حبة من الطماطم علي مياه البصل لإضافة نكهة فريدة للكفتة.

-وبعدها تتبل اللحم بملح وفلفل أسود وكيس خلطة المشويات والبيكنج بودر والنشا.

-وبعد ذلك تعجن جيداً حتي تنسج خيوط بيضاء.

-ويفضل أن تترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

-والآن تشكل من خلال غمس الإيدي في مياه البصل و تصبيع الكفتة.

-وفي هذه الخطوة تدخل الصينية فى فرن ساخن جدًا على درجة حرارة مرتفعة حتي تحصل على لون مميز.

وأخيراً نسخن فحمة وتوضع على ورق فويل في نصف صنية الكفتة و توضع معلقة زيت و تغطي الكفتة جيداً كي تشرب كل البخار، لكي تحصلين على طعم مميز، وبالصحة والعافية.

طريقة عمل سلطة الطحينة

مقادير الوصفة:

نصف كوب طحينة

نصف كوب عصير ليمون

ربع كوب ماء

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

خطوات تحضير سلطة الطحينة اللذيذة

- فى إناء ضعى الطحينة وأضيفى إليها مع التقليب عصير الليمون حتى تصبح متماسكة وجامدة

- في البداية قومي بإضافة الماء على خليط الطحينة تدريجيًا وذلك مع التحريك حتى يصبح قوامها مثل الكريمة وتخلو من الكتل.



- وبعدها ضيفي الثوم والملح واخلطيهم جيدًا مع الطحينة.

كفتة الحاتي اللذيذة

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