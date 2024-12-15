طريقة عمل الكبسة باللحمة.. أشهي المأكولات الخليجية في المناسبات

الكبسة هي طبق عربي شهي ومميز، وتعتبر من الأطباق الرئيسية في العديد من المناسبات تتميز بطعمها اللذيذ ونكهتها الفريدة، وهي تتكون بشكل أساسي من الأرز البسمتي واللحم والتوابل المختلفة.

ويعرض لكن موقع الموجز طريقة التحضير والمكونات وأبرز المعلومات عن الوصفة

طريقة عمل الكبسة باللحمة

مكونات الكبسة باللحمة

كوب أرز بسمتي

4 أكواب مرق لحم

ملعقة صغيرة زعفران

رشة ملح

حبة هيل

2 قرنفل

قطعة قرفة

كيلو لحم ضأن أو لحم بقري

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة طماطم معلبة مبشورة

ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة قرفة

رشة ملح

زيت للقلي

طريقة عمل الكبسة باللحمة



طريقة تحضير الكبسة باللحمة

تحضير مرق اللحم

في قدر كبير، ضعي اللحم والماء والبصل والثوم والتوابل.

اتركي المزيج على نار هادئة حتى ينضج اللحم ويصبح المرق غنيًا بالنكهة.

تحضير الأرز

اغسلي الأرز جيدًا بالماء البارد حتى يصبح صافياً.

في قدر آخر، سخني الزيت ثم أضيفي الأرز وحركيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي مرق اللحم الدافئ والزعفران والهيل والقرنفل والقرفة والملح.

اتركي الأرز على نار هادئة حتى ينضج تمامًا ويتشرب المرق.

طريقة عمل الكبسة باللحمة

طريقة تقديم الكبسة باللحمة

- قدمي الكبسة ساخنة مع اللحم المطهو.

- زيني الطبق باللوز المحمص أو المكسرات الأخرى.

طريقة عمل الكبسة باللحمة والخضار

مقادير الكبسة باللحمة والخضار

قطع لحمة

أرز بسمتى

بصل

ثوم

فلفل أخضر رومى

كوسة

بسلة

جزر

بطاطس

قرفة عيدان

حبهان فصوص

كزبرة جافة ناعمة

كمون ناعم

ليمون أسود

كركم

صلصة طماطم

زيت

ملح

فلفل أسود

ماء

طريقة تحضير الكبسة باللحمة والخضار

1- شوحى قطع اللحمة مع البصل فى الزيت على النار.

2- أضيفى الملح والفلفل الأسود وغطى الإناء حتى تمام نضج اللحمة مع إضافة القليل من الماء عند الحاجة.

3- شوحي الفلفل ومكعبات الجزر والبطاطس والبسلة فى الزيت على النار مع إضافة الثوم.

4- أضيفى القليل من الماء إتركى الخليط حتى تمام نضج الخضار.

5- شوحى فصوص الحبهان المهروسة مع عود القرفة والكمون الناعم والكركم والكزبرة الجافة والليمون الأسود فى الزيت على النار.

6- ثم أضيفي الأرز والملح والفلفل الأسود والماء وقلبى.

7- أتركي الأرز حتى تمام النضج ثم أضيفى له خليط اللحمة وقلبي.

8- ضعى الأرز مع اللحمة فى الطبق ومن حوله خليط الخضار وقدميه.

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