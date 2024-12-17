الكوكيز بالشوكولاتة هي مخبوزات ومعجنات يعشقها الكبار قبل الصغار، حيث تعد حلوى الكوكيز بالشوكولاتة من أشهر وصفات البسكويت في العالم، ويجمع الكوكيز بالشوكولاتة بين لذة الشوكولاتة والقوام اللذيذ للكوكيز اللينة أو المقرمشة، وكوكيز الشوكولاتة هي وجبة خفيفة شهية ومن المخبوزات البسيطة وسريعة التحضير، وتُقدم في وجبة الفطور أو الاحتفالات والمناسبات، لذا، سيعرض لكم الموجز في هذا التقرير طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة على خطى الشيف نادية السيد.

طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة

الكوكيز بالشوكولاتة

تتميز مخبوزات الكوكيز بالشوكولاتة بقوامها اللين والشهي من الداخل وقرمشتها من الخارج، وذلك مع قطع الشوكولاتة التي تذوب في الفم وتمنح تجربة لا تُقاوَم، حيث إن تواجد الشوكولاتة في طريقة الكوكيز يعطي لها نكهة غنية، مما يجعلها مثالية كي تتمتع بها مع كوب من الحليب.

وتعتمد مكونات الكوكيز بالشوكولاتة على عناصر أساسية عديدة مثل الزبدة، والسكر، والبيض، ومستخلص الفانيليا، وذلك بالإضافة إلى الدقيق ومسحوق الكاكاو وملح الخبز وقطع الشوكولاتة.

طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة على خطى نادية السيد

مقادير الوصفة:

نصف كوب زبده 113 جرام

نصف كوب سكر أبيض 100 جرام

نصف كوب سكر بنى 85 جرام

بيضه فى حراره الغرفه

ملعقه كبيره فانيليا

كوب وربع دقيق متعدد

الاستخدامات 180 جرام

نصف ملعقه صغيره بيكاربوناتو

نصف ملعقه صغيره ملح

ملعقه كبيره نشاء

كوب ونصف قطع شوكولاته 270 جرام

خطوات تحضير الكوكيز بالشوكولاتة على خطى الشيف نادية السيد

- أولا في إناء على النار، نضع الزبدة ونقلبها جيداً حتي تتكرمل بلون فاتح ثم نرفعها من على النار، ونضعها في كوب زجاج، ثم نضيف عليها القليل من الماء لنعادل معيار نصف الكوب مجدداً، وندخلها بعد ذلك إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة ونخرجها لتأخذ درجة حرارة الغرفة.

- وبعدها في وعاء خشبي، نضع الزبدة ونضيف عليها السكر الأبيض والسكر البني الفاتح، ونحرص على تنعيم الزبدة مع السكر جيداً.

- والآن نضيف البيضة وملعقة كبيرة من الفانيليا، ونقلبها مع الخليط، ثم بعدها ننخل عليها الدقيق مع البيكربوناتو والملح والنشا على المكونات السائلة أيضاً على ثلاث مراحل مع استمرار التقليب بالمضرب الكهربائي.

- وفي هذه الخطوة نضيف كوب ونصف من الشوكولاتة، ويمكن أن نصنع خليط بين الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة اليابسة المقرمشة، ونقلب الشوكولاتة مع العجينة من الأسفل إلى الأعلى جيداً.

- ونقوم بتشكيل العجينة على حجم الكرة بواسطة ملعقتين معيارتين، ونرصها في صينية مُبطنة بورق الزبدة ونحرص على ترك مسافة بين كل حبة كوكيز والأخرى 5 سم، وندخلها الفريزر لمدة ساعة تقريباً.

- وأخيراً نخرجها من الفريزر ونزينها بقطع الشوكولاتة، ثم ندخلها الفرن على 170 درجه، في منتصف الفرن على الشبكة، لمده 20 دقيقه تقريباً، حتى تأخذ الأطراف اللون البني، ثم نقوم بإخراجها على راك لتبرد، ونقدمها بعد ذلك مع الشاي بلبن أو النسكافية، وبالهناء والشفاء.

الكوكيز بالشوكولاتة على طريقة نادية السيد

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