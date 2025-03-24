الأسماك المملحة في العيد.. متى تصبح خطرًا على مرضى القولون؟

الأسماك المملحة.. مع اقتراب عيد الفطر، يزداد الإقبال على تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، والتي تُعتبر من الأطباق التقليدية التي يفضلها الكثيرون، ومع ذلك فإن هذه الأطعمة قد تشكل تحديًا صحيًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، خاصة متلازمة القولون العصبي.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز تأثير الأسماك المملحة على صحة الجهاز الهضمي، مع التركيز على المخاطر التي قد تواجه مرضى القولون العصبي عند تناولها.

الأسماك المملحة

1- هل تسبب الأسماك المملحة تهيج القولون؟



تُعرف الأسماك المملحة باحتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم والدهون، ما يجعلها من الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، فإن تناول الفسيخ أو الرنجة قد يؤدي إلى زيادة التهيج وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، وذلك بسبب مكوناتها التي قد تُحفز الأعراض مثل الانتفاخ والتقلصات وعدم انتظام حركة الأمعاء.

2- الانتفاخ والغازات: احتباس السوائل وزيادة إنتاج الغازات



تحتوي الأسماك المملحة على نسب عالية من الصوديوم، ما قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، وبالتالي الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

بعض أنواع الفسيخ والرنجة تحتوي على مواد حافظة ومنكهات قد تزيد من إنتاج الغازات في الأمعاء، ما يؤدي إلى اضطرابات مزعجة لمرضى القولون العصبي.

3- عدم انتظام حركة الأمعاء: إسهال أو إمساك



قد يتسبب عدم توازن السوائل في الجسم، الناتج عن استهلاك كميات كبيرة من الملح، في حدوث إسهال أو إمساك، وهو أمر شائع لدى مرضى القولون العصبي.

بعض الأفراد قد يواجهون صعوبة في هضم البروتينات والدهون الموجودة في الأسماك المملحة، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات الهضم.

4- اضطرابات الجهاز الهضمي: حموضة وتقلصات شديدة



الأطعمة الغنية بالملح والمواد الحافظة قد تؤدي إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، مما يسبب حموضة المعدة وحرقة في الصدر.

تناول الرنجة أو الفسيخ مع أطعمة أخرى مثل البصل أو الثوم أو المخللات قد يزيد من تهيج القولون والتقلصات، ما يؤدي إلى شعور بعدم الارتياح.

5- تأثير الملح على ضغط الدم وصحة الجهاز الهضمي



الملح الزائد في الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر سلبًا على صحة الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي.

ارتفاع ضغط الدم قد يزيد من حساسية الأمعاء، مما يجعل مرضى القولون العصبي أكثر عرضة للتهيج والتقلصات.

كيف يمكن لمرضى القولون العصبي تناول الأسماك المملحة دون ضرر؟



على الرغم من المخاطر المحتملة، يمكن تقليل تأثير الأسماك المملحة على القولون العصبي باتباع بعض النصائح الصحية:

تقليل الكمية المستهلكة من الفسيخ والرنجة، وتجنب تناولها بكميات كبيرة في وجبة واحدة.

شرب كميات كافية من الماء لتقليل احتباس السوائل وتسهيل عملية الهضم.

الأسماك المملحة

تناولها مع الخضروات الطازجة مثل الخيار والخس، والتي تساعد في معادلة تأثير الملح وتحسين عملية الهضم.

تجنب تناول الأسماك المملحة مع أطعمة مهيجة مثل المخللات والبصل والثوم لتقليل فرص التقلصات والانتفاخ.

اختيار أنواع ذات جودة عالية والتأكد من طرق التخزين السليمة لتجنب التسمم الغذائي.

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